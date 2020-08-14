Бишкекский горсуд оставил в силе приговор Первомайского райсуда по делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Бывший президент Алмазбек Атамбаев признан виновным по статье «Коррупция» и осужден на 11 лет лишения свободы. Ранее прокуроры просили приговорить Атамбаева к 15 годам.

Кроме экс-главы государства по делу проходили еще три человека — Индира Джолдубаева на момент освобождения Батукаева возглавляла отдел правового обеспечения аппарата президента. Она была обвинена в злоупотреблении полномочиями и оштрафована на пять миллионов сомов.

Врача Абдухалима Раимжанова обвинили в урывательстве преступления, но не осудили из-за истечения срока давности для привлечения к ответственности.

Экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева осудили на два года за «соучастие в коррупции» — так как он уже отсидел срок, его освободили.

Кроме того, 13 августа стало известно, что были оштрафованы фигуранты дела, которые пошли на сделку со следствием. Это 10 человек.

Лаборантка Ирина Цопова, онколог Эмиль Макимбетов, бывший заведующий отделом безопасности аппарата правительства Марат Бекенов, сотрудник Минздрава Канатбек Бектемиров, экс-судья Жапар Эрматов и адвокат Али Касымов приговорены к штрафу в размере 260 тысяч сомов.

Начальника управления медико-санитарного обеспечения ГСИН Акылбека Асанова, врача ГСИН Фархада Атаходжаева, экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова и экс-министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева приговорили к штрафу 300 тысяч сомов.

Всего по делу проходили 19 человек, 14 из них пошли на сделку со следствием, один уехал из страны.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

Шамиль Атаханов сообщил следствию, что Батукаева освободили для обмена его на Жаныша Бакиева, брата бывшего президента Курманбека Бакиева. Жаныш Бакиев в Кыргызстане был заочно осужден. Следователи утверждали, что Атамбаев приказал Атаханову освободить Батукаева «под любым предлогом».

В обвинительном акте говорится, что президент Атамбаев своими действиями «подорвал авторитет государственной власти, что повлекло грубое нарушение охраняемых законом интересов государства и общества, а также основного принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление. Указанное преступление вызвало большой общественный резонанс в обществе и повлекло негативное отношение граждан к государственным органам власти».