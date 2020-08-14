Минздрав сообщил, что COVID-19 подтвердили у еще 304 человек.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 73 человека, следом идет Иссык-Кульская область с 56 зараженными. Много зараженных и в Баткенской области — 42 человека.

32 и 19 зараженных в Ошской области и Оше. 39 в Джалал-Абадской области.

В Чуйской области 24 зараженных, 14 в Таласской. Меньше всего в Нарынской — пять человек.

В том числе среди новых зараженных 14 медиков.

Также минздрав утверждает, что за сутки выздоровели 304 человека.

За все время пандемии в Кыргызстане официально зафиксировано 41 373 случая заражения, из которых выздоровели 33 622 человека, а скончались 1 491 человек.