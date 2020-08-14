Фото: УВД Ошской области

Сотрудники РОВД Кадамжайского района задержали двоих мужчин, избивших своих жен. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе УВД по Баткенской области.

Кадамжайский районный суд отпустил подозреваемых под подписку о невыезде на время следствия.

29 июля на одной из детских площадок в городе Кадамжай местный житель обматерил, а затем избил свою жену. В итоге пострадавшая обратилась в местную больницу.

Второй факт семейного насилия был зарегистрирован в селе Халмион Кадамжайского района. 36-летний житель села в состоянии алкогольного опьянения избил супругу.

Со стороны Кадамжайского РОВД было начато досудебное производство по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках. Пострадавшим женщинам назначены судебно-медицинские экспертизы.

Согласно закону, мужчинам грозит привлечение к общественным работам от 40 до 60 часов, либо исправительные работы от четырех до шести месяцев, либо штраф от 30 до 60 тысяч сом.

Два месяца назад президент Сооронбай Жээнбеков одобрил поправки в закон о семейном насилии. Согласно этим поправкам, подозреваемых в избиении теперь могут задерживать на двое суток.

По информации генпрокуратуры, в 2019 году по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. Во многих случаях от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.