Дастан Мурзалиев

Члены ошского филиала партии «Бирик» не давали согласия на объединение с партией «Мекеним Кыргызстан». Об этом на своей странице в фейсбук заявил координатор партии в Оше Дастан Мурзалиев.

«Мы, инициативная молодежь города Ош, выдвинули свои кандидатуры для участия на городских выборах вместе с партией “Бирик”! Если появившаяся в новостях информация об объединении политической партии “Бирик” с другой партией правдива, то мы не согласны с этим решением! У нас есть свои планы и цели! Это решение нам не подходит!» — написал Мурзалиев.

«Мекеним Кыргызстан» подтвердила, что объединилась с партиями «Бирик» и «Табылга» для участия в парламентских выборах. Лидер партии Мирлан Бакиров заявил, это не последнее пополнение для «Мекеним Кыргызстан».

Парламентские выборы пройдут 4 октября. От участия в выборах отказались коммунисты, может отказаться и партия «Демократ». «Табылга» и «Бирик» влились в «Мекеним Кыргызстан», позволив партии увеличить ареал влияния.

Новой партией власти называют «Биримдик», от которой на выборы пойдет брат президента, депутат Асылбек Жээнбеков. С ней за влияние и места в парламенте поборется «Мекеним Кыргызстан». Ее связывают с семьей Матраимовых — на заседании политсовета партии 12 августа присутствовал депутат Искендер Матраимов. Политэксперты называют ее потенциальным лидером грядущих выборов в парламент.

*Матраимовы — влиятельный политический клан в Кыргызстане. Искендер Матраимов — депутат парламента, а его брат Раим Матраимов фигурант антикоррупционных расследований и бывший зампред таможни. Бывший президент Алмазбек Атамбаев не раз поднимал тему о том, что Матраимов якобы спонсировал выборы президента Жээнбекова. О спонсорстве на выборах говорили и в парламенте — якобы за счет Матраимовых избирались члены СДПК. Другие братья Матраимовы работают акимами и чиновниками в министерствах, а супруга Раима Матраимова Уулкан Тургунова имеет общий бизнес с кланом Абдукадыр, наладившим контрабандный поток товаров через Кыргызстан.

Из наиболее известных и влиятельных партий в выборах также намерены участвовать «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Кыргызстан». Множество других партий малоизвестны и непонятно, смогут ли они выплатить избирательный залог в пять миллионов сомов, или будут поглощены более крупными политобъединениями для расширения их влияния.