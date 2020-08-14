Резидент «Тамашоу» и инста-блогер Бека (@tut.beka) 13 августа опубликовал в своем инстаграме видеоролик.

По сюжету ролика он пристает к девушке, стоящей на остановке и спрашивает у нее: «Сколько стоит час вашего времени?» Когда девушка угрожает вызвать милицию, он говорит, что по ее короткой юбке подумал, что она «работает на улице».

На момент публикации материала пост набрал более 170 тысяч просмотров и более 19 тысяч лайков. На инстаграм блогера подписаны почти 200 тысяч пользователей. После негативных комментариев Бека ограничил доступ к своему профилю.

Пользователи инстаграма сравнили этот ролик с социальной рекламой с похожим сюжетом, снятой казахским режиссером Сериком Таласовым в июне этого года. В нем девушк садится в такси, и водитель спрашивает ее, сколько стоят ее услуги.

Когда девушка возмущается и просит выпустить ее из машины, водитель блокирует двери авто и произнес речь о том, что девушке не следует так одеваться.

«Твои бабушка и мама так же одевались? Сестренка, пойми меня правильно, я специально остановился, увидев твою одежду. Каждая казахская девушка – моя сестренка. Если ты казашка, одевайся как подобает казахской девушке. Береги свою честь и достоинство так же, как бережешь свой телефон в чехле, иди», – говорит он.

Позже выяснилось, что лот на съемку видеоролика был размещен на сайте государственных закупок Казахстана. Заказчиком указан Молодежный ресурсный центр Управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента. В графе «Cумма предмета по итогам закупки» значилось 6,2 млн тенге.

После того, как пользователи казнета осудили сюжет и посыл видеоролика, Молодежный ресурсный центр Управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента заявил, что с киноцентром Talas было заключено соглашение о создании коротких обучающих видеороликов, но не было соглашения о съемке конкретно этого видео.

«Сценарий ролика со стороны центра не утвержден. Центр не согласен с основной идеей и точкой зрения ролика. Поэтому финансирование на данный ролик не рассматривается. Если со стороны центра есть какие-либо ошибки, приносим извинения», – сообщили в ведомстве.

В министерстве информации и общественного развития Казахстана также осудили выход ролика. Глава ведомства Аида Балаева заявила, что Казахстан является светским государством, и Конституция гарантирует всем нашим гражданам одинаковые права, уважение их чести и достоинства.

«В том числе речь идет о различных публикациях в соцсетях, которые могут оскорбить чьи-то чувства. Также это касается и видеороликов, которые создаются в рамках государственного социального заказа. Полагаю, идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента, не забывая о главных приоритетах нашего государства», – отметила Балаева.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3552983711392432&id=100000425144626

Она предложила создавать специальные рабочие группы, которые будут детально анализировать и отбирать ролики по госзаказу, прежде чем их опубликуют в СМИ и социальных сетях.