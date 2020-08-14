Фото: Кактус

УВД Иссык-Кульской области сообщило о задержании 19-летней бишкекчанки, подозреваемой в похищении двухлетнего ребенка с пляжа в селе Бостери. Задержанная водворена в ИВС.

Похищение ребенка произошло 8 августа, а 12 между матерью девочки и задержанной провели очную ставку.

Подозреваемая утверждает, что обнаружила ребенка на пляже без присмотра родных и хотела отвести ее в милицию. При этом маршрутное такси, в котором обнаружили ее и девочку, направлялось в Бишкек. Девушка могла обратиться в отделение милиции в селе Бостери или же к сотрудникам центра отдыха, чтобы разыскать мать ребенка.

По словам матери, ее дочь с другими детьми играла на пляже под присмотром тети. Тетя отвлеклась и ребенок пропал. Другие отдыхающие рассказали, что девочку увела с пляжа девушка. Было известно, что забравшая ребенка девушка отдыхала в том же пансионате с подругами.

Родители пропавшей девочки обратились в генпрокуратуру и ГКНБ.

Выдавала себя за мать

Сотрудники центра отдыха и отдыхающие на пляже сообщили, что задержанная по подозрению в похищении ребенка утверждала, что она мать этой девочки.

Свидетельница произошедшего рассказала «Кактусу», что ребенок играл с ее собакой. Когда она спросила, где мама ребенка, то к ней подошла молодая девушка. Она заявила, что является матерью ребенка и спросила, похожа ли дочь на нее.

После того, как эта девушка унесла ребенка, прибежала другая женщина — тетя девочки. Она показывала фото ребенка и спрашивала, не видел ли кто девочку.

Сотрудникам центра отдыха задержанная тоже говорила, что это ее ребенок. Мать ребенка рассказала, что об обнаружении девочки сообщил пассажир маршрутного такси, который понял, что ребенок находится с чужим человеком.

«Когда у девушки спросили, чей это ребенок у нее на руках, она сказала, что ее. К тому времени уже собрались местные жители, которые вышли на поиски моей дочки. Они и заблокировали выезд микроавтобуса в Бишкек и вызвали сотрудников милиции», — рассказала мать девочки изданию «Кактус».

Мать девочки утверждает, что у задержанной «психическое заболевание». Женщина утверждает, что подозреваемая в похищении сказала ей по телефону, что у нее психическое заболевание и ей «ничего не будет». Кроме того, подозреваемая предлагала деньги, чтобы мать девочки забрала заявление из милиции.

В УВД Иссык-Кульской области подтвердили, ссылаясь на родственников девушки, что у нее психическое заболевание и она проходила лечение в психиатрической больнице в Чым-Кыргоне. Милиция назначила экспертизу ее состояния.