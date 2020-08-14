Минздрав сообщил о смерти четырех пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.

По одному человеку умерло в Бишкеке, Таласской, Ошской и Иссык-Кульской областях.

Число погибших во время пандемии может вырасти после пересчета. Минздрав собирается пересмотреть статистику по летальным исходам от коронавируса в Кыргызстане согласно рекомендациям ВОЗ.

Смерти пациентов с отрицательным тестом на COVID-19, но с клиническими симптомами коронавируса, будут считаться наступившими от нового коронавируса.

Пока, по подсчетам минздрава, за время пандемии скончались 1491 человек с COVID-19. Но это официально зафиксированные данные — вероятнее всего, в это число не входят смерти людей, которые умерли дома и не обращались за помощью к медикам.