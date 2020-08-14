Члены СДПК покидают политобъединение. В пресс-службе партии сообщили, что на имя исполняющего обязанности председателя Анвара Артыкова уже поступили заявления от депутатов Эльвиры Сурабалдиевой, Исы Омуркулова, Кожобека Рыспаева и Анарбека Калматова.

«Омуркулов и Рыспаев были исключены из СДПК еще в 2018 году. Заявления Эльвиры Сурабалдиевой и Анарбека Калматова рассмотрены политсоветом партии», — сообщила представительница СДПК Кундуз Жолдубаева.

Сурабалдиева подтвердила, что покидает СДПК. При этом известно, что она намерена участвовать в грядущих выборах в парламент.

«Да, я буду участвовать в осенних выборах. Вы хорошо меня знаете пять лет, и я буду продолжать работать как представитель народа», — говорила она ранее.

Пока неизвестно, в какую партию вольется Сурабалдиева. Но некоторые СМИ сообщают, что она и Калматов могут войти в партию власти — «Биримдик».

О списке кандидатов от «Биримдик» должны объявить на съезде партии.

Почему они не идут на выборы от СДПК?

Иса Омуркулов прокомментировал свой выход из СДПК.

«Да, я написал заявление о выходе из партии СДПК. Вы же видите, какая там сейчас обстановка после известных политических событий. Считаю, что я морально не могу больше быть в партии из-за внутренних противоречий», — сказал он «Вестям».

Под «обстановкой» он имеет в ввиду раскол в СДПК. Из-за конфликта бывшего президента Алмазбека Атамбаева и действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова самая большая и влиятельная партия в стране раскололась на части, потеряв статус партии власти.

Еще в марте прошлого года СДПК разделилась на партию без Атамбаева и с ним. Все права на партию перешли некогда исключенному из нее Сагынбеку Адбрахманову, а другие ее видные члены — например, глава фракции в парламенте Иса Омуркулов — публично выступили против Атамбаева.

В СДПК с Атамбаевым осталась небольшая часть депутатов и сторонников бывшего главы государства. Но и они рассорились после его ареста. Так от СДПК отделилась еще одна часть — «Социал-Демократы», управляемые сыновьями Атамбаева.

Ранее Центризбирком отказал в регистрации СДПК — это была та часть партии, что не поддерживает Атамбаева. Но суд отменил это решение. Так что в списке партий, уведомивших ЦИК об участии на выборах, есть и СДПК, и «Социал-Демократы». «Социал-Демократы» уже начали пополнять свой избирательный фонд.

«Сегодня власть принимает все меры, чтобы незаконная «СДПК без Атамбаева» Сагынбека Абдырахманова участвовала в предстоящих парламентских выборах. Тем самым запутав избирателей», — считает лидер СДПК за Атамбаева Анвар Артыков.

Из-за того, что в выборах от СДПК будут участвовать противники Атамбаева, его сторонники будут баллотироваться от «Социал-Демократов».

Подобная путанница может привести к тому, что некогда самая влиятельная партия в стране останется без внимания избирателей. Лидерами грядущих выборов уже считают «Биримдик», которую связывают с братьями Жээнбековыми, и «Мекеним Кыргызстан», вероятно связанную с кланом Матраимовых.