За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 14 медработников. У четырех в Бишкеке, по три зараженных медика в Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях. По одному в Оше и Ошской области.

Также минздрав сообщил, что трех медиков выписали из больниц после выздоровления, еще 14 медработников были выписаны из домашней самоизоляции.

Всего за время пандемии заразились 3006 медработников, выздоровели 2288. Ранее минздрав подтвердил смерть 73 медиков, но после этого скончались еще несколько специалистов.

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.

За все время пандемии в Кыргызстане официально зафиксировано 41 373 случая заражения, из которых выздоровели 33 622 человека, а скончались 1 491 человек.