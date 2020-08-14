Глава правительства Кубатбек Боронов заявил, что 1 сентября школы откроют свои двери для 156 тысяч первоклассников. Другие классы будут обучаться в онлайн-режиме.

«Очень важно обратить внимание на социальную адаптацию, развитие учебных навыков, моторику рук ребенка. В то же время должна учитываться эпидемиологическая ситуация, должны быть четко разработаны все алгоритмы», — сказал Боронов.

Премьер-министр добавил, что Министерство образования должно учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране, внедряя те или иные форматы обучения.

«По прогнозам, возможна вспышка заболевания. Мы не должны допускать ухудшения ситуации. По вопросу возобновления учебного процесса в школах будет учитываться эпидемиологическая ситуация в стране и окончательное решение будет приниматься Республиканским оперативным штабом», — заключил он.

Ранее президент Сооронабй Жээнбеков предложил, чтобы первоклассники пошли в школу в сентябре, потому что «дистанционно учить первоклашек будет трудно как учителям, так и родителям».

При этом минобраз предложил проводить занятия, как в онлайн-режиме, так и использовать смешанную форму, когда ученики приходят в школу, чтобы пройти новую тему или написать контрольную работу. Однако в минобразе подчеркнули, что введение различных форматов обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Власти Кыргызстана закрыли школы в марте, потому что в стране выявили первых зараженных коронавирусом. Ученики школ всю четвертую четверть обучались дистанционно, а затем ушли на каникулы. В стране возникло много проблем с онлайн-образованием: не у всех семей были гаджеты или доступ к интернету, дети не воспринимают некоторые уроки в режиме онлайн, а также увеличилась нагрузка на родителей — им приходится брать на себя часть функций учителей.