14 августа в Ошском штабе партии «Биримдик» собрались руководители и сотрудники муниципальных служб. «Биримдик» считают «партией власти», связанной с братом президента — депутатом Асылбеком Жээнбековым.

К штабу партии пришли десятки человек, в их числе руководитель «Ошгорводоканала» Доолотбек Кокочоров, глава «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов, начальник муниципального автотранспортного предприятия Талант Капаров и руководитель МТУ «Сулайман-Тоо» Сонунбек Жунусбаев.

«К нам поступила информация, что возле штаба партии “Биримдик” в Оше собираются муниципальные служащие. Как вы сами видите тут все руководители города», — сказал журналист телеканала «Нур ТВ» Даткабек Шабданбеков.

Загадочные «отпуска» и чиновники-кандидаты

Глава «Ошгорводоканала» Доолотбек Кокочоров сообщил журналисту, что является кандидатом в депутаты горкенеша и сейчас находится в отпуске.

«Я кандидат в городской кенеш, пришел, чтобы уточнить себя в списках. Я не знаю, почему собрались другие руководители муниципальных служб. В связи с выборами я взял отпуск», — сказал Кокочоров.

Другие муниципальные служащие вопрос журналиста проигнорировали и поспешили войти внутрь здания. Член партии, депутат Азамат Арапбаев сообщил, что это открытое заседание партии, и тоже сказал, что пришедшие муниципальные служащие «взяли отпуск».

Про отпуск говорили и в мэрии Оша. Пресс-секретарь мэрии города Оша Азамат Абсаттаров сообщил «Клоопу», что он узнал трех руководителей — Сонунбека Жунусбаева, Доолотбека Кокочорова и Таланта Капарова. Пресс-секретарь заверил, что «они находятся в отпуске».

«Они кандидаты партии. Во время отпуска — это их собственное желание. Сейчас предвыборная агитация официально не началась. Если бы они делали это во время работы, мы приняли бы меры. В любом случае мы уточним», — объяснил он.

Абсатаров заявил, что доказательства нахождения руководителей муниципальных служб в отпуске — в виде утвержденных заявлений — можно спросить только у них самих.

«Из сотрудников мэрии там никого не было. Если бы они пошли, я смог бы что-нибудь сказать. Муниципальные предприятия отделены от мэрии. Но они в отпуске», — сказал он.

Это не первый случай, когда партия собирает сотрудников муниципальных предприятий. Ранее, 6 марта, журналисты рассказали, что в штабе партии «Биримдик» в рабочее время собрались ректоры некоторых местных вузов и сотрудники муниципальных предприятий города.

Тогда в мэрии также сообщали, что служащие были в отпуске.

Журналистов выгнали

Внутрь помещения, где проходило собрание, журналистов не пустили.

Арапбаев запретил журналистам участвовать на заседании и велел им «болтать снаружи».

«Для людей, желающих помочь партии и стать их членами, двери открыты. Выйди за забор и снимай сколько влезет. Вы сюда критиковать пришли или помочь? Выйдите на улицу и болтайте снаружи», — сказал он.

После этого неизвестные люди вывели журналистов за территорию здания штаба. Журналист Даткабек Шабданбеков на своей странице в фейсбук призвал депутатов «не видеть в журналистах врагов» и раскритиковал собрание чиновников.

«Неправильно находиться у порога одной из партий накануне выборов. Вы и сами это знаете, вы ходите туда, потому что у вас нет выбора. Чтобы отказаться вам нужна воля. Не надо быть рабом своей должности», — написал он.

Группа оперативного реагирования Центризбиркома заверила, что проведет проверку по факту нахождения муниципальных руководителей в штабе партии.

Журналисты «Клоопа» не смогли связаться с партией «Биримдик» по этому поводу. Но пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев написал в фейсбуке, что партия готовится к проведению съезда.

«На съезде будет презентована программа партии и сформирован список кандидатов путем голосования делегатов. На сегодняшний день во всех регионах страны партийцы делегируют своих представителей на съезд», — написал Султаналиев.

По его словам, съезд будет организован с соблюдением всех санитарных требований.