Пресс-служба Госрегистрационной службы сообщила, что с 18 августа система компьютерного тестирования «Сынак-Тестирлөө» начнет работу в новом режиме.

Теперь в системе тестирования кандидатов на замещение вакантных государственных и муниципальных должностей будет применяться технология Face ID – идентификация (распознавание) пользователя по геометрии лица.

«Регистрация осуществляется через Face ID, которая автоматически распознает лицо тестируемого кандидата и сопоставляет данные с базой Государственного реестра национальных паспортов Кыргызстана. Тестируемый просто смотрит во фронтальную камеру на компьютере, лицо должно находиться в диапазоне обзора камеры», – сообщили в ведомстве.

В качестве дополнительной меры безопасности допускается только три неудачных попытки идентификации, после чего будет запрошен специальный логин и пароль.

Система компьютерного тестирования «Сынак-Тестирлөө» – это интегрированный модуль системы E-Kyzmat (электронный учет кадров). Ее разработчик – госпредприятие «Инфоком» при ГРС.

На сегодняшний день E-Kyzmat оцифровала данные более 35 тысяч госслужащих республики. К ней подключены 1064 госоргана вместе с подразделениями.

Заявка на проведение тестирования тоже подается автоматически. После того, как кадровики подают ее на проведение конкурсного отбора, электронная заявка поступает в модуль «Сынак-Тестирлөө» и при одобрении автоматически вставляется в график тестирования.

Кандидаты автоматически получают на электронную почту уведомления о дате, месте и времени тестирования. Они должны пройти регистрацию и ознакомиться с видеоинструкцией о правилах тестирования.

«Результаты теста одновременно направляются на электронный адрес кандидата и в модуль конкурсного отбора специалистам кадровых подразделений. Автоматизирован также функционал, позволяющий использование неограниченных видов тестирования (к примеру: тестирование на логику мышления, тестирование на сопоставление)», – отметили в ГРС.

Face ID – это одна из биометрических технологий, используемая для проверки подлинности личности, в которой уникальной характеристикой является строение лица человека.

Отмечается, что данные Face ID зашифрованы и защищены с помощью специальных электронных ключей. Технология адаптируется к незначительным изменениям во внешности (макияж, небритость, небольшие шрамы, царапины, контактные линзы, наличие шарфа, заколки и иных аксессуаров), а также к разной степени освещенности.