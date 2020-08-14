Пресс-служба Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности сообщила, что владелец коровы, зараженной сибирской язвой, оштрафован на 5,5 тысяч сомов. Он забил больную корову и раздал ее мясо жителям села Тогуз-Булак Карасуйского района Ошской области.

«Владелец коровы разделал ее после того как у него умер двухлетний бычок. Он разделил мясо и раздал людям без разрешения ветеринара. Всего зарегистрированы 288 человек, которые или разделывали тушу, или ели мясо», — пояснили в ведомстве.

В госинспекции отметили, что, согласно законодательству, владелец скота обязан соблюдать требования ветеринарных врачей об обязательной вакцинации от инфекционных заболеваний.

«Владелец был оштрафован на 5 500 сомов по статье 156 Кодекса о проступках за забой животных без разрешения ветеринаров и отказ от вакцинации против сибирской язвы этой весной», – отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты уничтожили потроха и другие продукты, оставшиеся от зараженного животного, и провели работы по дезинфекции.

Ранее издание «Турмуш» со ссылкой на главу Папанского айыл окмоту Курбанбека Мияшева сообщило, что 288 жителей села Тогуз-Булак Папанского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области зарезали болевшую корову и между собой разделили мясо.

Минздрав также сообщил, что в Ошскую межобластную объединенную больницу госпитализированы 8 человек с подозрением на сибирскую язву. У одного из пациентов диагноз подтвердился. Все госпитализированные получают лечение и находятся под наблюдением врачей.

По данным минздрава, исследования почвы с места забоя коровы дали положительный результат. В районе был создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы.В селе Тогуз-Булак введен карантин до 25 августа. Жителям запрещено ввозить и вывозить любые виды домашнего скота, а также производить убой.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание, которое передается от животных к людям. Болезнь приводит к отекам и язвам, при отсутствии лечения возможна смерть.

В Кыргызстане за последние годы зафиксировали более 50 случаев заражения сибирской язвой. Большинство людей заболели после употребления зараженного мяса.