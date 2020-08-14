Политобъединение «Мекеним Кыргызстан», которое также называют «партией Матраимовых», объединилось с «Табылга» и «Бирик». По словам лидера партии Мирлана Бакирова, это не последнее пополнение для «Мекеним Кыргызстан» — и скоро в нее вольются и другие партии.

Подобные объединения позволят «Мекеним Кыргызстан» набрать голоса в разных регионах. Например, «Табылга» имеет влияние в Иссык-Кульской области и лидировала на выборах в Каракольский кенеш. А «Бирик» имеет влияние в Нарынской и Чуйской областях.

«Особой популярностью и поддержкой партия «Бирик» пользуется в Нарынской и Чуйской областях и насчитывает более 15000 членов. Теперь «Бирик» пойдет на выборы под флагом «Мекеним Кыргызстан»», — сообщается на странице партии в фейсбуке «Мекеним Кыргызстан». Ранее «Бирик» получала предупреждение за преждевременную агитацию, также партию подозревали в сборе данных кыргызстанцев через «паспорта здоровья».

Сама «Мекеним Кыргызстан» имеет влияние на юге страны, а политэксперты называют ее потенциальным лидером грядущих выборов в парламент. Партию связывают с кланом Матраимовых — на ее заседаниях присутствует депутат Искендер Матраимов, кроме того, делами партии занимаются те же специалисты, что работают с фондом Матраимовых.

Мирлан Бакиров ранее проходил в парламент дважды как депутат от «Республики» и «Онугуу — Прогресс». Первая партия растеряла влияние после ухода из политики своего лидера Омурбека Бабанова, лидер второй — Бакыт Торобаев — заявил, что «Онугуу — Прогресс» в выборах участвовать не будет.

Выборы 2020

Парламентские выборы пройдут 4 октября. От участия в выборах отказались коммунисты, может отказаться и партия «Демократ». «Табылга» и «Бирик» влились в «Мекеним Кыргызстан», позволив партии увеличить ареал влияния.

Предыдущие выборы — президента Кыргызстана — и последовавшая ссора между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым перекроила расклад политических сил в Кыргызстане.

Из-за преследования после выборов президента лидер «Республики» Омурбек Бабанов ушел из политики и хотя в партии появился новый лидер, активный депутат Мирлан Жээнчороев, пока неизвестно, какие шансы у политобъединения на грядущих выборах.

Из-за ссоры президентов раскололась самая влиятельная партия страны — СДПК — и перестала быть соперником для других партий. От нее откололись «Социал-Демократы» — партия сыновей Атамбаева, но она явно не в лидерах.

Новой партией власти называют «Биримдик», от которой на выборы пойдет брат президента, депутат Асылбек Жээнбеков. С ней за влияние и места в парламенте поборется «Мекеним Кыргызстан», связываемую с кланом Матраимовых.

*Матраимовы — влиятельный политический клан в Кыргызстане. Искендер Матраимов — депутат парламента, а его брат Раим Матраимов фигурант антикоррупционных расследований и бывший зампред таможни. Бывший президент Алмазбек Атамбаев не раз поднимал тему о том, что Матраимов якобы спонсировал выборы президента Жээнбекова. О спонсорстве на выборах говорили и в парламенте — якобы за счет Матраимовых избирались члены СДПК. Другие братья Матраимовы работают акимами и чиновниками в министерствах, а супруга Раима Матраимова Уулкан Тургунова имеет общий бизнес с кланом Абдукадыр, наладившим контрабандный поток товаров через Кыргызстан.

Из наиболее известных и влиятельных партий в выборах также намерены участвовать «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Кыргызстан». Множество других партий малоизвестны и непонятно, смогут ли они выплатить избирательный залог в пять миллионов сомов, или будут поглощены более крупными политобъединениями для расширения их влияния.