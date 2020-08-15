Таджикистан объявил, что 11 октября – на месяц раньше положенного срока – проведет президентские выборы. Главная интрига выборов – выставит ли на них свою кандидатуру правящий страной 28 лет Эмомали Рахмон или баллотироваться на высший пост будет его сын – Рустам Эмомали. Почва для маневра была подготовлена в последние годы, но готов ли его уже совершить бессменный правитель Таджикистана – пока неясно. Vласть рассказывает о пути Рахмона к абсолютной власти и его нынешнем выборе.

Оригинал материала опубликован в издании «Власть», текст Вячеслава Абрамова, фото пресс-службы президента Таджикистана.



«Никого другого нет»

В Таджикистане традиционна риторика об отсутствии альтернативы действующей власти. Правда, в республике, как и в нескольких соседних странах, у этих заявлений есть основа – за 28 лет правления Эмомали Рахмон добился того, чтобы на политическом поле страны у него не было конкурентов: часть из них выдавили из страны, часть посадили в тюрьмы.

В последние несколько лет этот процесс пошел активнее. В 2015 году были окончательно уничтожены последние легальные конкуренты таджикской власти в легальном поле – Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Созданная в 1990-е годы, в период гражданской войны в стране, партия сначала была союзником Рахмона, потом – конкурентов, а затем стала врагом.

Пять лет назад руководство и активисты партии подверглись репрессиям – большинство получило длительные тюремные сроки, лидеру ПИВТ Мухиддину Кобири удалось покинуть страну, затем суд признал ПИВТ террористической организацией и запретил ее. Сторонники партии, остававшиеся в Таджикистане, получили громадные сроки лишения свободы, есть множество свидетельств, что их подвергали пыткам.

Спустя несколько месяцев власти пошли дальше – в Конституцию страны были внесены изменения, которые запретили деятельность партий, идеология которых базируется на религии.

Тогда же в Конституцию были внесены и два других важных изменения – Эмомали Рахмон получил право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз, а возраст кандидата в президенты снижался с 35 до 30 лет. Рустаму Эмомали, старшему сыну таджикского лидера, в этот момент было 28 лет.

Фото с сайта news.tj

Взлет Рахмона

Перед самым взлетом к вершинам власти Таджикистана Эмомали Рахмон руководил образцовым совхозом имени Ленина на юге республики. Это роднит его с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который занимал такой же пост и, как и Рахмон, перед избранием президентом был депутатом Верховного совета республики.

В 1992 году, когда в стране уже началась кровопролитная гражданская война, 40-летний Рахмон, яркий оратор и партийный функционер на две недели возглавил Кулябскую область в южной части страны – ее прежний руководитель был убит. Спустя две недели Рахмона избрали председателем Верховного совета – фактически лидера республики на следующие два года.

В 1994-м Рахмон во все еще воюющем Таджикистане провел референдум о новой Конституции и президентские выборы, на которых победил.

Гражданская война в Таджикистане, в которой схлестнулись южные и северные кланы, таджиики, требовавшие усиления роли религии, памирцы, никогда не требовавшие независимости, но оказавшиеся одной из наиболее пострадавших групп, унесла жизни от 100 до 150 тысяч человек. Травмы этой войны и страх перед ее возможным возобновлением – то, что сделало возможным быстрый взлет и укрепление власти Рахмона.

В 1997 году он заключил договоренности с Объединенной таджикской оппозицией (ОТО), по которым ОТО получала посты в правительстве и армии, интегрировалась в таджикское общество. Договоренности начали нарушаться в первые же годы после их достижения, а с запретом Партии исламского возрождения Таджикистана, окончательно ушли в прошлое.