Партия «Бир Бол» объявила, что объединяется в «Демократом».

Сообщается, что «Демократ» вступает в «Бир Бол» в полном составе. Хотя об объединении сообщили только 14 августа, лидер «Демократа» Эсен Момункулов появился на постере обновленного состава «Бир Бол» еще в июле.

«Бир Бол» давно представила часть предполагаемых кандидатов грядущих выборов. Остальные партии еще должны утвердить составы и программы на политсоветах, иногда уже указанные в составе одной партии политики переходят в другие.

Кроме известных в политике лидера партии Алтынбека Сулайманова и бывшего «ата-мекеновца» Алмамбета Шыкмаматова в новом списке партии указаны юристы, журналисты, бизнесмены и меценаты.

Ранее об объединении с другими партиями объявила «Мекеним Кыргызстан» — в нее влились «Табылга» и «Бирик». «Мекеним Кыргызстан» объявила, что это не последнее объединение.

Выборы в парламент пройдут 4 октября.