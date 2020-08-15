Айбек Осмонов

Члены партии «Ыйман нуру» рассказали о давлении со стороны неназванного политобъединения. Лидер партии Айбек Осмонов заявил, что готов защищать однопартийцев и бороться с теми, кто угрожает им, с помощью закона.

«Я хочу предостеречь от необдуманных действий тех, кто пытается втянуть партию «Ыйман Нуру» в политические игры. В таком случае ответ будет адекватный и строго в рамках закона», — заявил он.

Осмонов говорит, что его партия ведет переговоры с «союзниками» — это может значить, что «Ыйман нуру» вольется в более влиятельное политобъединение или наоборот примет к себе несколько других партий поменьше.

Ранее опыт слияния с другими партиями продемонстрировал «Мекеним Кыргызстан», поглотивший «Табылга» и «Бирик». Такие политические союзы позволят партии увеличить ареал влияния.

Нурбек Осмонов и президент Жээнбеков.

Политик Айбек Осмонов брат бизнесмена Нурбека Осмонова, учредителя холдинга «Каганат инвест», в который входит завод по строительству электробусов, строительная компания «Ихлас», «Кыргызстекстиль». Кроме того холдинг вложился в логистический центр. За последнее время президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков несколько раз посещал объекты Осмоновых.

*Компания «Ихлас» не раз упоминалась в СМИ в связке с разными политиками и Нурбек Осмонов публично отрицал связи с ними. В 2018 году бывший советник экс-президента Атамбаева Икрамжан Илмиянов и экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев были готовы судиться с журналистами из-за статьи о связях с «Ихласом». Семья Матраимовых также отрицала связь со стройкомпанией, хотя депутат Искендер Матраимов упомянул про принадлежащую его семье землю, на которой возводил здание «Ихлас». Ранее журналисты расследователи упоминали, что супруге депутата Минавар Жумаевой принадлежит фирма «Ош Плаза», а в самом Оше строится жилой комплекс с одноименным названием. Строительством занималась компания «Ихлас», а участок под строительство по данным ГРС принадлежит родной сестре Райымбека и Искендера Матраимовых — Чынаре.

Кто давит на партию?

Член политсовета партии «Ыйман Нуру» Михаил Халитов сообщил, что давление оказывает некий человек, что «рулит таможней».

«Друзья, я «встаю с печи»! Решение принял. Последней каплей было вчерашнее событием в отношении партии Ыйман Нуру со стороны человека, который рулит таможней. Партию испугались», — сообщил он.

Судя по следующей цитате, он имеет в виду бывшего экс-зампреда таможни Раима Матраимова.

«Со вчерашнего дня партия ещё и идёт на выборы «против», сами знаете кого. Вынудили, суки. Почитал вчерашние какашки от раимовских сми про радикальных исламистов и прочую чушь в партии. Вывод один — испугались! Бойтесь и дальше!» — написал Халитов.

Он считает, что партию испугались из-за ее программы, принципиальной позиции и состава, в котором «нет чимкириков». Последнее явно касается депутатов последнего созыва парламента, которых бывший президент Алмазбек Атамбаев назвал «чимкириками» — соплями.

С Раимом Матраимовым связывают партию «Мекеним Кыргызстан».

Нурбек Осмонов в своем июньском интервью говорил, что его брат Айбек — основатель партии «Мекеним Кыргызстан».

«Партию основал мой младший брат Айбек Осмонов», — сказал он «Кактусу».

Сейчас этой партией руководит Мирлан Бакиров, но реальной силой за партией считают клан Матраимовых. Партия не скрывает, что связана с влиятельной семьей — на советах политобъединения присутствует депутат Искендер Матраимов. Также в партии работают специалисты, работающие и с фондом семьи Матраимовых.