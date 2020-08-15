Президент Сооронбай Жээнбеков обсудил допросы кыргызстанцев, которые выступали с критикой в его адрес.

Он заявил журналисту «Биринчи радио», что «давно думал высказать свое мнение» по этому поводу.

«Сильное гражданское общество и свобода слова будут способствовать развитию любой страны. Разумеется, свобода предполагает также и большую ответственность», — заявил Жээнбеков.

А потом еще раз добавил про ответственность.

«Каждый гражданин, выступающий с каким-то заявлением, требуя от кого-то ответственности, не должен забывать и о своей ответственности тоже», — считает глава государства.

Ранее МВД и ГКНБ допрашивали кыргызстанцев, шутивших о президенте или критиковавших его. Аккаунты пользователей соцсетей взламывали и негативные посты о президенте удаляли. Тем, кого не взломали, звонили и просили удалить посты, а иногда и наведывались домой к кыргызстанцам, предупреждая их об ответственности.

По закону, критика в адрес власти не является нарушением и причиной для давления или допросов. Но президент считает, что милиция «занимается своим делом».

«Милиция занимается своим делом. Но я, как Президент, не нуждаюсь в этом — чтобы таким образом защищали меня», — тем не менее говорит президент.

Жээнбеков считает, что озвученная критика — тоже работа, и к критике нужно быть готовым, потому что критика и споры — «это нормально».

«Впереди нас ожидает большая политическая кампания. Будут парламентские выборы. И будут те, кто захочет заявить о себе, обратить на себя внимание общественности. Это все — естественный процесс. К таким вещам любой политик, в том числе и я, должен быть готовым», — сказал он.

Критика в адрес президента

Даже если глава государства и сказал, что критика — это нормально, его аппарат может считать иначе. Ранее аппарат президента объявил, что критику под одной из речей президента оставили фейки — чем только разозлили кыргызстанцев, комментировавших видео. Посты, цитировавшие и критиковавшие эту речь, стали удаляться без ведома авторов.

Речь была опубликована 9 июля. С того времени на допрос вызывали авторов политических мемов, пользователей, написавших критические посты или оставивших комментарии в группе «За импичмент президенту», и людей, записавших критические обращения к власти за недостаточную борьбу с коронавирусом.

Хотя президент и говорит, что не против критики, он положительно высказался в адрес законопроекта «О манипуляции информацией», который может привести к цензуре в интернете и давлении на критиков власти и журналистов-расследователей.

Тем не менее, Сооронбай Жээнбеков подписал возражение к этому законопроекту. Он предлагает пересмотреть субъекты правоотношений, которые описаны в законопроекте, и механизмы его реализации. Также президент рекомендует пересмотреть технические аспекты, которые прописаны в документе. Все это нужно сделать с привлечением представителей общественности, экспертного сообщества и госорганов.