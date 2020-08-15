Республиканский штаб сообщил о смерти двух человек с коронавирусом за минувшие сутки. Один скончался в Оше, второй — в Нарынской области.

В Кыргызстане ежедневно озвучивают смерти пациентов с COVID-19 — в сравнении с серединой июля, когда ежедневно сообщали о 70 умерших, число смертей заметно снизилось. Тем не менее люди умирают и в случае новой волны заражений число погибших может снова увеличиться.

Пока общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 1493 — но минздрав планирует пересмотреть статистику по летальным исходам от коронавируса в Кыргызстане согласно рекомендациям ВОЗ.

В других странах после пересчета и дополнения данных общее число скончавшихся увеличилось.

1493 — это официально зафиксированные данные, и, вероятнее всего, в это число не входят смерти людей, которые умерли дома и не обращались за помощью к медикам.