Минздрав подтвердил COVID-19 у еще 272 человек. Большинство новых зараженных в Иссык-Кульской области — 65 человек.

Примерно равное количество зараженных в Бишкеке и Оше — 47 и 43 человека.

В Джалал-Абадской области 34 новых зараженных. В Ошской и Чуйской областях 28 и 24 человека.

В Баткенской области 13, В Нарынской и Таласской 10 и восемь.

Таким образом, новых зараженных зафиксировали во всех областях Кыргызстана.

Известно о двух смертях — в Оше и Нарынской области.

Минздрав сообщил о выздоровлении 329 человек. 67 из них выздоровели и были выписаны из больниц в Ошской области, 62 в Иссык-Кульской, 55 в Джалал-Абадской.

По 33 человека выписали в Чуйской области и в Оше. Чуть меньше — 31 — в Баткенской области. В Бишкеке выписали 29 человек. Шесть человек выписали в Таласской области.

Общее число заражений по стране достигло 41 645 случаев из которых выздоровел 33 951 человек, скончались 1 493 человека.