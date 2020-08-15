Аграрная партия и «Жаратман эл» еще в июле получили разрешение на открытие спецсчета, но так и не создали избирательные фонды. Поэтому ряд СМИ написали, что партии отстранены от участия в выборах за несвоевременное открытие избирательного фонда.

«Официально они не вышли [из гонки]. Но они вовремя не открыли избирательный фонд, поэтому не смогут предоставить полный пакет документов. Полный пакет документов ЦИК принимает до 24 августа. Соответственно у них не будет одного из документов и они не будут зарегистрированы», — сказали в ЦИК.

Центризбирком говорит, что нарушений в этом нет, и если партии не открыли фонд — «значит они так решили». Но партии пока не отказывались участвовать в выборах — официально ЦИК уведомила об отказе только партия коммунистов.

Выборы 2020

Выборы в парламент пройдут 4 октября. За место в парламенте планировали побороться более 40 партий.

Часть из них начала вливаться в более влиятельные политобъединения.

Партии «Табылга» и «Бирик» объединились с «Мекеним Кыргызстан», а «Демократ» с «Бир Бол». О переговорах «с союзниками» объявила партия «Ыйман нуру».

На выборах планируют принять участие сразу две партии социал-демократов — СДПК (без Атамбаева) и «Социал-Демократы» сыновей бывшего президента.

СДПК потеряла статус «партии власти» после конфликта Алмазбека Атамбаева и президента Сооронбая Жээнбекова, а ее члены покидают политобъединение ради других партий. Статус новой партии власти неофициально носит «Биримдик», которую связываюит с семьей Жээнбековых.