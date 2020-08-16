Минздрав сообщил о 12 новых случая заражения среди медработников. О таком же числе зараженных медиков сообщали и днем ранее.

Четыре из обнаруженных за последние сутки зараженных медиков работали в Ошской области, по три специалиста с COVID-19 зафиксировали в Оше и Баткенской области. По одному зараженному медработнику в Джалал-Абадской и Чуйской областях.

Кроме того за сутки из больниц были выписаны три выздоровевших медработника.

Общее число заражений среди медработников — 3030 человек. Из них выздоровели 2328, скончались более 70.

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.