«Свобода слова и свобода передвижения являются основными правами человека, необходимыми для любой функционирующей демократии. Мы призываем правительства Узбекистана и Кыргызстана выполнять свои обязательства и защищать эти права узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева, недавно задержанного в Бишкеке», — сообщил Госдепартамент США в твиттере.

Freedom of speech & movement are fundamental human rights, essential to any functioning democracy. We urge the Govts of Uzbekistan & the Kyrgyz Republic to uphold their commitments & defend these rights for Uzbekistani journalist Bobomurod Abdullayev, recently detained in Bishkek https://t.co/79ZnGCNhvO — State_SCA (@State_SCA) August 13, 2020

Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм также призвал Кыргызстан освободить Бобомурода Абдуллаева и позволить ему покинуть республику.

Ранее в защиту журналиста высказались и правозащитники.

«Кыргызские власти должны отклонить запрос об экстрадиции независимого узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева в Узбекистан и вместо этого должны освободить его», – заявили в Human Rights Watch.

Мать Бобомурода Абдуллаева, 73-летняя Гавхаржон Мадаминова, 11 августа записала видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой освободить ее сына. Она опасается, что правоохранительные органы убьют ее сына.

Задержание узбекского журналиста

47-летний журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан в Бишкеке сотрудниками Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана 9 августа по запросу властей Узбекистана.

Его подозревают в авторстве статей под оппозиционным псевдонимом «Қора мерган»(«Черный стрелок»). Сам Абдуллаев опровергает причастность к материалам, которые выходят под этим псевдонимом. Бобомурод Абдуллаев более 13 лет работал под псевдонимом «Усман Хакназаров», публикуя резонансные критические статьи о высших эшелонах власти в Узбекистане.

В сентябре 2017 года он был задержан в Ташкенте и был осужден в Узбекистане за свою журналистскую деятельность. Его приговорили к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и освободили в зале суда.

После этого его пригласили в Берлин по приглашению «Репортеров без границ», а после в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА). В Бишкеке он прошел обучение, но не смог улететь обратно в Европу из-за пандемии коронавируса.

В Кыргызстане не в первый раз задерживают иностранных журналистов, чтобы передать их соседним странам. Ранее кыргызские спецслужбы сделали такую «услугу» для Казахстана, передав им журналиста Мурата Тунгишбаева.

Казахского журналиста Тунгишбаева, прожившего в Бишкеке около четырех лет, кыргызские спецслужбы задержали 10 мая 2018 года. Несмотря на просьбы правозащитных организаций, считавших, что Тунгишбаева на родине ждет несправедливый суд и пытки, кыргызский суд в конце июня решил выдать оппозиционного журналиста Казахстану. Уже через двое суток он сидел в СИЗО Алматы.