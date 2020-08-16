Омбудсмен Токон Мамытов рассказал о 63-летней женщине с инвалидностью третьей группы, находящейся в одном из учреждений Госслужбы исполнения наказаний.

Мамытов просит изменить ей меру пресечения, потому что у женщины есть ребенок со второй группой инвалидности, который нуждается в уходе.

По словам Мамытова, она находится в заключении более двух лет. Идет судебный процесс и шесть из семи экспертиз доказали непричастность женщины к преступлению. Он считает нецелесообразным ее нахождение в заключении во время судебного процесса, ведь до задержания она два года была подозреваемой и не пыталась скрыться.

«Я, как омбудсмен, обратился в суд [требуя] изменить ей меру пресечения на период судебного процесса, тем более что в статьях 106 и 107 УПК КР, которым руководствовался суд при избрании ей меры пресечения, говорится, что «мера пресечения применяется для предотвращения ненадлежащего поведения в ходе досудебного производства и судебного разбирательства». Но она вела себя подобающим образом и не допускала нарушений. Семь экспертиз и шесть из них в ее пользу. Надеюсь, что суд учтет и объективно разберется», — говорит он.

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