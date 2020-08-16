Мирлан Амантуров, который два месяца назад стал вице-мэром Бишкека, дал интервью изданию Kaktus.Media. До того, как занять пост вице-мэра Амантуров возглавлял муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис». Тогда чиновник оказался в центре скандала — появилась информация, что предприятие задолжало 600 млн сомов подрядчикам. Также Амантурова обвиняли в коррупции в тот период, когда он возглавлял «Бишкекасфалтсервис».

Чиновник ответил на эти обвинения, «Клооп» приводит пересказ его интервью.

Коррупция при строительстве дорог

Амантуров заявил, что его обвиняют в коррупции те, кому он не дал «растащить» деньги из городского бюджета. По его словам, обвинения поступают от подрядных компаний, которые сами задействованы в коррупционных схемах вместе с Управление капитального строительства при мэрии.

«Например, компания «Технотоп» принесла в 2017 году акт выполненных работ. Сказали, что по улице за Западным автовокзалом им по какой-то причине пришлось выкопать 800 кубов грунта и закопать траншею обратно. Я был удивлен. Если бы они это выкопали, то там бы дома все рухнули. Это приписки. Это мафия. На самом деле эти работы не проводились. Просто пилят деньги. Но потом ничего не докажешь, тот же технадзор закрывает глаза», — заявил Амантуров.

Чиновник утверждает, что эта компания и несколько других, чаще всего выигрывали тендер на муниципальный заказ Управления капстроительства. По его словам, искусственно завышая цены на строительство дорог, они «воровали» деньги из городского бюджета. Он привел в пример строительство отрезка дороги по улице Суеркулова длинной более полутора километров. За эти работы отвечало Управление капитального строительства при мэрии Бишкека. Чиновник утверждает, что в этом при строительстве «украли 80 млн сомов».

Амантуров считает, что он стал «костью в горле» у тех, кто пытался нажиться на обустройстве города. По его словам, в период с 2015 по 2019 годы «Бишкекасфальтсервис» сэкономил 5,6 млрд сомов из городского бюджета.

«Мы открыли цех по производству дорожных знаков и экономили примерно по 13 тысяч сомов с каждого знака. Ещё есть собственный завод по производству асфальта. Так, если, по всем тендерам один километр дороги стоил в среднем $1,5 млн, наше предприятие строило их за $250-300 тысяч», — подчеркнул Амантуров.

Также, по его словам, удалось снизить стоимость нанесения дорожной разметки в два-три раза.

«Представляете, сколько денег эти люди воровали? Это делали частные компании через Управление капитального строительства», — заявил чиновник.

Амантуров считает, что все обвинения в его адрес беспочвенны и идут от тех, кто пытается вернуть времена, когда можно было списывать средства.

«Они думают, что если я уйду, то старая схема вернется. Мы получили более $2 млрд кредита именно на дороги. И их должны выплачивать мы и наши дети, а они воруют и завышают цены. Я не дам им это делать», — сказал он.

Долг в 600 млн сомов

В начале июня на заседании бишкекского городского кенеша обсуждалось, что в 2016 году МП «Бишкекасфальтсервис» не выплатил долг подрядчикам в размере 600 млн сомов, тогда как весь объем финансирования от мэрии предприятие получило в сроки.

На тот момент «Бишкекасфальтсервис» возглавлял Мирлан Амантуров и именно тогда предприятие начало объявлять и проводить тендеры на закупку услуг по ремонту и строительству дорог.

«Была задолженность, но не 600 млн, а 50 млн сомов, но это неживые финансы, а взаиморасчеты между Департаментом городского хозяйства и «Бишкекасфальсервисом». Это сумма финансирования из бюджета. Например, предприятие построило что-то, но по бумагам не сдал еще. На оформление документов нужно много времени. Это внутренние дела, и никакого отношения к подрядчикам они не имеют», — сказал он.

Компания «Меади» и родственники Амантурова

Следующее обвинения Амантурова, было связано с компанией «Меади», которой управляет его семья. Сообщалось, что в период работы в «Бишкекасфальтсервисе», компания была подрядчиком муниципального предприятия.

«Меади принадлежит моим родственникам. Я вышел из неё, потому что меня назначили в мэрию, и я не имел права быть директором коммерческой компании. Но у мэрии никогда не было контрактов с этой компанией на выполнение муниципальных заказов», — утверждает Амантуров.

Мэрия также сообщала, что за период существования «Бишкекасфальтсервиса» с 2007 года договора с компанией «Меади» не заключались.