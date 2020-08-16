Казахские СМИ сообщили о смерти внука Нурсултана Назарбаева Айсултана. Предварительной причиной смерти называют остановку сердца. Издание «Власть» подтвердило информацию у своих источников, близких к администрации президента.

Айсултан Назарбаев 1990 года рождения, 26 августа ему бы исполнилось 30 лет. Раньше занимался футболом, был известен как бизнесмен, но в СМИ чаще фигурировал из-за скандалов и своей наркозависимости.

Он сын Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева. В последние годы Айсултан Назарбаев публично обвинял Нурсултана Назарбаева и свою мать в смерти отца (Алиев умер в одиночной камере незадолго до суда, где обещал рассказать о коррупции в Казахстане). Также Айсултан Назарбаев публично обвинил свою мать Даригу Назарбаеву в «закулисной войне» против бизнесмена Кайрата Боранбаева, на дочери которого был женат.

В 2019 году Айсултана Назарбаева судили в Лондоне за то, что он укусил полицейского, который пытался спасти его от самоубийства.

В феврале 2020 года Айсултан Назарбаев попросил убежища в Великобритании.

«Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему! Всё дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана», — написал он тогда.

По информации СМИ, Айсултан Назарбаев скончался не в Казахстане, а в Лондоне.