Минздрав сообщил о смерти еще двоих человек с коронавирусом — в Бишкеке и Нарынской области. Днем ранее тоже скончались два пациента — один также в Нарынской области, второй в Оше.

Кыргызстан уже пять месяцев борется с пандемией — за это время от COVID-19 скончались уже 1495 человек, и это только те смерти, что зафиксировал минздрав. Вероятнее всего, в это число не входят смерти людей, которые умерли дома и не обращались за помощью к медикам.

Из общего числа умерших более 70 — медработники.

Хотя первоначально группой риска считались именно пожилые, среди умерших от COVID-19 или вызванных коронавирусом осложнений есть и дети, и люди среднего возраста, и пенсионеры.

Минздрав планирует пересчитать число погибших за время пандемии по стандартам ВОЗ. В некоторых странах после уточнений и пересчета число скончавшихся увеличилось.