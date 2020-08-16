Вышедшая недавно из состава СДПК депутатка Эльвира Сурабалдиева определилась с партией, в составе которой пойдет на выборы в парламент.

Мой выбор. Менин тандоом. #Шайлоо2020 #АтаМекен pic.twitter.com/7BnYIbWC19 — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) August 16, 2020 На фото Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Эльвира Сурабалдиева и Рыскелди Момбеков

Сурабалдиева пополнит команду «Ата-Мекена». Кроме нее в партии еще два бывших социал-демократа — Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков.

«Альянс «Ата Мекена» усилился. Дальше действовать будем мы!» — написал еще один кандидат от партии Тилек Токтогазиев.

О том, что Сурабалдиева покидает СДПК, стало известно 14 августа.

Некогда самая влиятельная партия в Кыргызстане — СДПК — перестала быть таковой из-за ухудшения отношений между президентом Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым.

Еще в марте прошлого года СДПК разделилась на партию без Атамбаева и с ним. Все права на партию перешли некогда исключенному из нее Сагынбеку Абдрахманову, а другие ее видные члены — например, глава фракции в парламенте Иса Омуркулов — публично выступили против Атамбаева.

В СДПК с Атамбаевым осталась небольшая часть депутатов и сторонников бывшего главы государства. Но и они рассорились после его ареста. Так от СДПК отделилась еще одна часть — «Социал-Демократы», управляемые сыновьями Атамбаева.

В списке партий, уведомивших ЦИК об участии на выборах, есть и СДПК (без Атамбаева), и «Социал-Демократы».

Подобная путанница может привести к тому, что некогда самая влиятельная партия в стране останется без внимания избирателей. Потенциальными лидерами грядущих выборов уже считают «Биримдик», которую связывают с братьями Жээнбековыми, и «Мекеним Кыргызстан», вероятно связанную с кланом Матраимовых.