Минздрав сообщил о 211 новых случаях заражения COVID-19, зафиксированных за прошедшие сутки.

Лидирует Иссык-Кульская область с 47 зараженными, на одного нового зараженного меньше в Бишкеке.

27 и 26 зараженных в Джалал-Абадской и Ошской областях. 22 — в Баткенской.

В Чуйской области 19 новых зараженных, в Оше 14. В Таласской и Нарынской областях новых зараженных меньше всего — семь и три человека.

Выписаны из больниц за сутки 355 человек — 108 из них в Бишкеке.

По 52 пациенты выписали в Ошской и Иссык-Кульской областях. 48 в Джалал-Абадской.

37 человек выписали в Чуйской области, 21 и 20 в Оше и Баткенской области, девять и восемь человек в Таласской и Нарынской областях.

Скончались за сутки два человека.

Всего за время пандемии зафиксировано 41 856 случаев заражения, из которых выздоровели 34 306, а умерли 1495.

Первого зараженного в Кыргызстане зафиксировали в середине марта. Власти, врачи, волонтеры — вся страна борется с пандемией уже пять месяцев. Несмотря на прогноз очередной волны заражений на осень власти решились на проведение выборов в парламент, кроме того после предложения президента Сооронбая Жээнбекова минобраз согласился допустит до обучения в школах первоклассников. Остальные ученики будут первую четверть обучаться онлайн.