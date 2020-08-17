Новым полномочным представителем правительства в Ошской области назначен Байыш Юсупов. Об этом сообщила пресс-служба представительства.

До своего назначения Юсупов был первым заместителем полпреда в Ошской области Узарбека Жылкыбаева — последний сложил с себя полномочия 8 августа для участия в предстоящих парламентских выборах.

Новый полномочный представитель родился в городе Кара-Суу Ошской области в 1957 году. С 1979 года он занимал разные должности на хлопчатобумажном комбинате. Юсупов в 1993 году стал председателем правления акционерного общества «Ак-Алтын» в Кара-Суу и пробыл на этой должности вплоть до 2009 года.

Параллельно с этим он несколько раз избирался депутатом Кара-Суйского горкенеша. В 2009 году Юсупов получил должность акима Кара-Суйского района, а в 2013 году стал первым заместителем полпреда в Ошской области.

Юсупов уже претендовал на эту должность в 2018 году, когда бывший на то время полпред в Ошской области Таалайбек Сарыбашев был назначен мэром города Ош. Кроме него на эту должность рассматривались кандидатуры акима Ноокатского района Давранбека Маматалиева и акима Кара-Суйского района Тилека Матраимова — брата депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и экс-замглавы таможни Раима Матраимова.

Матраимовы являются одной из самых влиятельных семей в стране. В журналистском расследовании OCCRP, радио «Азаттык» и Kloop «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути» бизнесмен Айэркен Саймаити — информатор журналистов — рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра с Раимом Матраимовым.

Саймаити признавался, что незаконно «отмыл» более 700 миллионов долларов через Кыргызстан и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова. После этого Саймаити убили.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» президента с Матраимовыми. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя Раима Матраимова не иначе, как «Райымом-Миллионом».