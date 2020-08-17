Бишкекские активисты 17 августа вышли на акцию в поддержку митингующих в Беларуси. Около десятка людей собрались возле здания посольства Беларуси.

В акции приняли участие члены правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан» и другие правозащитники. Активисты вышли в знак солидарности и поддержки народа Беларуси, требуя прекратить насилие и преследование мирных граждан со стороны власти.

Правозащитница Рита Карасартова заявила, что активисты пришли поддержать тех, кто вышел против фальсификации выборов в Беларуси.

«Мы против насилия и задержания беларусов. Всем нам хочется жить в свободной стране. Наша молодёжь за честные выборы. Мы хотим, чтобы у наших соседей была свобода, чтобы они процветали», — сказала она.

Активисты выкрикивали лозунги «Жыве, Беларусь», «Мы за честные выборы», «Мы против насилия» и другие.

Фото: Kaktus Media Фото: Kaktus Media

Протесты после выборов

Акции протеста и забастовки в городах Беларуси продолжаются с 9 августа — тогда ЦИК страны объявил, что по результатам голосования действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80,1 % голосов.

Его главная соперница Светлана Тихановская, вокруг которой объединилась вся оппозиция, по данным ЦИК, набрала 10,1 % голосов избирателей.

Сами выборы проходили в напряженной обстановке — наблюдателей и журналистов не пускали на участки или задерживали, а также в стране начались проблемы с интернетом. Независимые наблюдатели, которым все-таки удалось побывать на участках, сообщали о многочисленных нарушениях.

Тогда многие белорусы не поверили в официальные цифры о том, что Лукашенко набрал больше голосов, чем Тихановская. В штабе Светланы Тихановской заявили, что она набрала больше голосов, чем Лукашенко как минимум на 20 избирательный участках.

В результате более 15 тысяч митингующих собрались в столице Беларуси Минске. Протесты также прошли в других городах страны.

В первые три дня милиция по всей стране применяла против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Насилие милиции и военных были зафиксированы на видео и в сообщениях оппозиционных ресурсов в Минске, Бобруйске, Половковичах, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Мозыре и Березе.

Кроме того, от действий силовиков пострадали как местные, так и иностранные журналисты.

В первые дни, по данным МВД, были задержаны около 7 тысяч человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли крайнюю жестокость.

По подсчетам СМИ, в воскресенье, 16 августа, на улицы Минска вышли более 200 тысяч человек. Эта акция протеста стала крупнейшей в истории независимой Беларуси. Сторонники Тихановской держали в руках красно-белые флаги и плакаты с призывами к отставке президента Александра Лукашенко, справедливым выборам и против насилия.

Фото: Радыё Свабода Беларусь Фото: Радыё Свабода Беларусь Фото: Радыё Свабода Беларусь

Они скандировали «Жыве Беларусь», «Уходи!» ( один из лозунгов, который активисты выкрикивали в адрес Лукашенко) а также «Выпускай!» (этим лозунгом активисты просили освободить всех задержанных участников акций протеста).