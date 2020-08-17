По данным минздрава, за минувшие сутки выявлено 135 новых случаев заражения COVID-19.

По количеству заражений снова лидирует Бишкек — в столице зафиксировано 35 случаев. В Джалал-Абадской области 25 новых заражений, в Чуйской области — 21.

В Баткенской области заражено 19 человек, в Иссык-Кульской области — 15, и в Ошской области 13 новых инфицированных.

В Таласской и Нарынской областях по 3 новых случаев заражения коронавирусом, в городе Ош — 1.

Всего за все время пандемии в Кыргызстане зафиксирован 41 991 случай заражения COVID-19.

Среди медработников обнаружено 5 новых случаев заражения. За сутки с выздоровлением выписались 14 медиков.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3 035 медработников, из которых 2 342 выздоровели.

За сутки из больниц выписаны 261 человек — 119 из них в Бишкеке. В Джалал-Абадской области 29 выздоровевших, в Иссык-Кульской области — 26, а в Чуйской области 25 человек выписались.

В Оше из стационаров выписались 19 человек, в Баткенской области — 18 человек, а в Ошской области — 15 выздоровевших. В Нарынской области выздоровевшими считаются 7 человек, а Таласской области — 3.

За все время эпидемии коронавируса в стране выписались с выздоровлением 34 567 человек.

За сутки скончался лишь один пациент в Баткенской области. Всего за время пандемии зафиксировано 1 496 летальных исходов от коронавируса.

Первого зараженного в Кыргызстане зафиксировали в середине марта. Власти, врачи, волонтеры — вся страна борется с пандемией уже пять месяцев. Несмотря на прогноз очередной волны заражений на осень власти решились на проведение выборов в парламент.

Кроме того после предложения президента Сооронбая Жээнбекова минобраз согласился допустить до обучения в школах первоклассников. Остальные ученики будут первую четверть обучаться онлайн.