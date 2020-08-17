Бывшая председательница Сената Казахстана и дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева подтвердила сообщения СМИ о смерти своего сына Айсултана.

Заявление от ее имени было опубликовано на странице Фонда Нурсултана Назарбаева в фейсбуке.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», – написано на странице фонда.

Казахские СМИ сообщили о смерти внука Нурсултана Назарбаева Айсултана 16 августа. Предварительной причиной смерти называют остановку сердца. Издание «Власть» подтвердило эту информацию у своих источников, близких к администрации президента.

Айсултан Назарбаев 1990 года рождения, 26 августа ему бы исполнилось 30 лет. Раньше занимался футболом, был известен как бизнесмен, но в СМИ чаще фигурировал из-за скандалов и своей наркозависимости.

Айсултан – сын Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева. В последние годы он публично обвинял Нурсултана Назарбаева и свою мать в смерти отца (Алиев умер в одиночной камере незадолго до суда, где обещал рассказать о коррупции в Казахстане). Также Айсултан Назарбаев публично обвинил Даригу Назарбаеву в «закулисной войне» против бизнесмена Кайрата Боранбаева. Айсултан был женат на дочери Боранбаева.

В 2019 году Айсултана Назарбаева судили в Лондоне за то, что он укусил полицейского, который пытался спасти его от самоубийства.

В феврале 2020 года Айсултан Назарбаев попросил убежища в Великобритании.

«Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему! Всё дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана», — написал он тогда.

Он также писал о том, что на самом деле его биологическими родителями являются сам Нурсултан Назарбаев и одна из его любовниц.

По информации СМИ, Айсултан Назарбаев скончался не в Казахстане, а в Лондоне.