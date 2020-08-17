Бывший заместитель министра экономики Эльдар Абакиров рассказал 11 августа в своем интервью изданию Economist.kg о том, что с коррупцией на таможне можно бороться, внедрив автоматизированную систему контроля на контрольно-пропускных пунктах.

Таможенная служба же назвала его интервью «популистичным», так как предлагаемые им меры уже работают на границах Кыргызстана.

Коррупционные схемы на таможне

Абакиров рассказал про то, как ездил на пропускной пункт «Торугарт» на границе с Китаем. По его словам, он видел, как приехала фура с одеждой на $60 тысяч.

За нее перевозчик должен оплатить 10% от стоимости, как таможенную пошлину, и 12% — налога на добавленную стоимость. Абакиров посчитал, что все это примерно составляет $12-13 тысяч.

«Тут же у них появляется схема, они предполагают, что там была не одежда, а бананы. А бананы не могут стоить $50-60 тысяч. Они стоят от силы $10 тысяч. И вместо $12-13 тысяч долларов, положенных бюджету, платятся всего полторы-две тысячи долларов. А за то, что таможенник оказал услугу по снижению стоимости товара, перевозчик в карман ему платит определенную сумму», — рассказал экономист.

В качестве другого примера коррупционной схемы Абакиров привел перевозку российского леса через Кыргызстан. По данным экономиста, раньше в Кыргызстан для строительства привозили в среднем 400-500 вагонов леса. В бюджет страны поступали достаточно «серьезные» налоги.

Но с тех пор, как Кыргызстан вошел в Евразийский экономический союз в 2015 году, «эти цифры обнулились», как-будто Кыргызстан перестал пользоваться лесом.

«На самом деле все очень просто — лес доезжает до Лугового [приграничное с Казахстаном село], его разгружают с вагонов, и фурами все это завозится в Кыргызстан. А чтобы фуры проехали через границу, платятся определенные “чаевые”, а в бюджет практически ни копейки не поступает», — сказал экс-замминистра экономики.

Абакиров считает, что такие схемы можно искоренить, если внедрить автоматизированную систему контроля и убрать человеческий фактор на пропускных пунктах Кыргызстана.

«Ставим камеру в онлайн-режиме и премьер-министр, президент, народ видит, сколько в день фур проезжает, что за товары. То есть это должно быть абсолютно прозрачно», — сказал он.

Также он рекомендовал объединить базы данных таможенной и налоговой служб, ГКНБ и минтранса и соединить их с онлайн-камерами. Тогда там отпадет нужда в человеке.

По словам Абакирова, он еще будучи замминистра экономики разработал постановление и написал с программистами техзадание для реализации проекта, но его уволили, когда дело «стало набирать обороты».

«Мы хотели начать с пункта “Ак-Тилек”, и постепенно внедрить на такую систему на всех пунктах пропуска Кыргызстана. Таким образом, по моим прикидкам, ежемесячно мы могли бы дополнительно получить в бюджет минимум 3-4 млрд сомов. Это очень большие деньги», — считает экономист.

По его подсчетам, для внедрения новой системы на пункте «Ак-Тилек» понадобилось бы «всего 9 млн сомов»: 5 млн на программное обеспечение, которое работало бы потом по всему Кыргызстану и 4 млн на установку камер, генератор бесперебойного питания и все соединения.

Абакиров рассказал, что за «случайные полчаса», которые он провел на пункте «Ак-Тилек», он был свидетелем, как фуру с 20 тоннами окорока пытались провезти через границу по фальшивым документам. В них было указано, что грузовик везет окорока транзитом из Казахстана в Таджикистан.

«Необоснованные заявления некомпетентного Абакирова»

Таможенная служба 14 августа ответила на заявления о коррупции экс-замминистра экономики, и назвала их «несоответствующими действительности и необоснованными».

«Заявления Абакирова, что якобы в сговоре с бизнесом “одежда” на Торугарте оформляется, как “бананы”, однозначно свидетельствуют о том, что он совершенно некомпетентен и несведущ в технологии совершения таможенных операций», — пишет пресс-служба ведомства.

По данным Таможенной службы, на пункте пропуска «Торугарт» все документы оформляются автоматически, а растаможка товаров производится и оплачивается уже в Бишкеке.

Также ГТС считает, что к рассказам Абакирова о махинациях с лесоматериалами из России и окорочками из Казахстана следует отнестись «весьма критично». По данным ведомства, со вступления в ЕАЭС 12 августа 2015 года товары, ввозимые из России, Казахстана и других стран членов ЕАЭС, не подлежат растаможке.

Кроме этого, таможенники утверждают, что внедрение той системы онлайн-наблюдения за КПП, которую якобы предлагал Абакиров, было закончено еще в марте 2019 года.

По данным пресс-службы, во всех пунктах пропуска установлены 534 видеокамеры, фиксирующие все перемещения товаров и транспорта. А видео с них транслируется в режиме реального времени на официальном сайте Таможенной службы в открытом доступе для всех граждан.

«Вызывает сожаление, что Абакиров, занимавший ранее высокий пост в министерстве, определяющем налоговую и таможенную политику страны, делает заявления, ставящие под сомнение его профессионализм и компетентность. Все его заявления нами расцениваются как популистические с целью предвыборного пиара», — считают в Таможенной службе.

Критика Таможенной службы

Таможенную службу начали сильно критиковать, когда на посту президента находился Алмазбек Атамбаев. В конце 2017 года на должность главы Таможенной службы назначили Кубанычбека Кулматова. При этом заместителя председателя Таможенной службы в лице Райымбека Матраимова сняли с поста.

В начале 2018 года власти заявили, что поступления в Центральную таможню увеличились в два раза, а в Ошскую — в десять раз.

Уже тогда соседние Кыргызстану страны — Казахстан и Китай — заявляли о расхождениях в данных госведомств по ввозу и вывозу товаров.

По данным «International Trade Centre» (Международного торгового центра), с 2001-го по 2018 год Китай ввез в Кыргызстан товаров на сумму почти в 13,6 млрд долларов. При этом в Китае данные об экспорте составляют 67,2 млрд. Таким образом, «неучтенными» остались более 53,6 млрд долларов.

Тогда Государственная таможенная служба пояснила, что Кыргызстан является транзитной страной для товаров из Китая, поступающих в Центральную Азию.

«В большинстве случаев в качестве страны назначения указывается Кыргызстан как первая страна на пути следования транзитных товаров в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Туркменистан. Китай формирует статистику по принципу направления товаропотока, то есть транзитные товары, следующие через нашу территорию, тоже включаются в экспорт», — сообщили в ГТС.

Минфин Казахстана заявил 8 июля 2020 года, что данные экспорта Кыргызстана и импорта Казахстана существенно разнятся: цифры Кыргызстана ниже в 10 раз.

По информации Кыргызстана, экспорт в Казахстан за 9 месяцев 2019 года составил 18 млрд тенге, а по данным Казахстана – 186 млрд тенге. Кроме того, в минфине подчеркнули, что с учетом занижения стоимости и лже-транзита, эта разница будет еще больше.

В комитете госдоходов также заявили, что объем китайских товаров, ввозимых из Кыргызстана в Казахстан и Россию, в 2 раза превышает объем официального импорта в Кыргызстан из Китая. По данным комитета, в прошлом году в Кыргызстан из Китая импортировано 75 тысяч тонн товаров, а экспортировано в Казахстан и дальше проследовало в Россию 149 тысяч тонн.

При этом журналисты «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP провели расследования и выяснили, что из Кыргызстана было выведено $700 млн через таможню. К этом могла быть причастна семья Райымбека Матраимова.

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