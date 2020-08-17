Минздрав сообщил, что коронавирус выявили еще у 5 медиков. По одному медработнику заразилось в Бишкеке, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Из больниц выписаны 5 выздоровевших медиков, а из домашней изоляции — 9.

Общее число заражений среди медработников достигло 3035 случаев, из них выздоровели 2 342 медика, более 70 скончались.

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.

Общее число заражений по стране достигло 41 991 случай, из которых выздоровели 34 567 человек, скончались 1 496 человек.