Встреча Жээнбекова с руководителями российских медицинских групп. Фото: Сайт президента КР.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 15 августа встретился с руководителями российских медицинских групп, которые прибыли в Кыргызстан, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

Он поблагодарил специалистов за поддержку и поздравил российскую сторону с регистрацией вакцины против COVID-19.

«С первого дня борьбы с инфекцией Российская Федерация, лично Владимир Владимирович Путин оказывал нам большую поддержку. Мы рады за нашего стратегического партнера и союзника. Это переломный момент в борьбе с пандемией. Мы давно ждали эту новость. Надеемся, что вакцина будет эффективной и весь мир избавит от этой напасти», — сказал Жээнбеков.

Российская вакцина

Фото: sputnikvaccine.com

Министерство здравоохранения России 11 августа сообщило, что официально зарегистрировало «первую в мире» вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи при минздраве России.

Президент России Владимир Путин заверил, что вакцина безопасна и уже была введена одной из его дочерей. Об этом сообщило Агентство «РИА Новости».

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим и все», — сказал Путин.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре 2020 года.

По его словам, РФПИ получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран.

«Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше», — сказал Дмитриев.

Всемирная организация здравоохранения достаточно сдержанно отреагировала на заявления российских властей о вакцине от коронавируса. Представитель организации Тарик Язаревич заявил 12 августа, что ВОЗ находится в тесном контакте с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины. По его словам, использование любой вакцины предполагает, что все данные о ее безопасности должны быть проверены.

Западные эксперты сомневаются в российской вакцине от коронавируса. Они сообщают, что вакцина, как и любая другая, согласно регламенту, должна пройти все три этапа клинический исследований, тогда как «Спутник V» прошёл только два.

«У вакцины безусловно есть шанс на эффективность и безопасность. Я просто хочу, чтобы российские исследователи, также как и все, провели третью фазу клинических исследований. Им потребовалось бы еще два-три месяца, а потом я бы сказала: «отличная, замечательная работа». Но в таком случае я просто качаю головой, как и любой другой ученый в США», — сказала исследовательница вакцин из института Вистар в Филадельфии Хильдегунд Эртль.

По её словам, если российская вакцина вызовет побочные реакции, то человеческому организму впоследствии будет сложнее воспринимать другие вакцины от COVID-19.

«Такая неудача может повлиять на принятие вакцин, имеющих одни и те же векторы. Российские исследователи также должны понимать, что если они сейчас введут вакцину 20 тысячам человек, а она вызовет побочные эффекты, то эти люди больше не согласятся на анализ других вакцин от коронавируса», — сказала Эртл.

Советница президента США Келлианн Конвэй также раскритиковала российскую вакцину. По ее словам, вакцина прошла слишком мало испытаний и не соответствует американским фармацевтическим стандартам.

«У нас есть шесть потенциальных вакцин на третьей стадии клинических исследований, а российская вакцина, судя по всему, даже не дошла до этого», — сказала она в эфире телеканала Fox News.

Немецкие ученые также опасаются, что вакцина безвредна.

«До сих пор не было никаких опубликованных данных о вакцине, и это представляет собой достаточно большие сложности. Я с очень-очень большой сдержанностью реагирую на разрешение применять ее», — сказал Немецкий врач-вирусолог Йонас Шмидт-Каназит из Института Бернхарда Нохта в Гамбурге.

По его словам, перед применением вакцины, по стандартам ВОЗ, необходимо проводить третий этап клинических испытаний, когда вакцину уже опробовали на нескольких тысячах человек. Это позволит узнать, насколько безопасна вакцина и какие у нее побочные эффекты.

Другие вакцины

Вакцины, как правило, требуют годы исследований и испытаний, прежде чем будут полностью готовы к использованию медиками. Все вакцины должны проходить три фазы клинических исследований.

По словам представителя ВОЗ Майка Райна, первые две фазы клинических исследований касаются того, чтобы вакцина вызывала иммунный ответ у человеческого организма.

На третьей стадии вакцина впервые вводится здоровым людям. Райн отметил, что это делается для того, чтобы узнать, обеспечивает ли вакцина защиту организма от инфекции.

На этом этапе испытания более масштабны и проводятся на десятках тысяч людей.

На сегодняшний день в мире на ранней стадии разработки находятся более 165 вакцин. На третьей фазе клинических испытаний сейчас находится восемь вакцин.

По ссылке можно посмотреть результаты испытания вакцин от коронавируса, которые сейчас проводятся во всём мире.

На сегодняшний день во всём мире известно уже о более 21 млн заражённых коронавирусом, а количество смертей перевалило за 700 тысяч.

В Кыргызстане на 17 августа зафиксировано уже более 41 тысячи случаев заражения COVID-19, умерли 1 496 человек.