Главный эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в интервью британскому изданию The Telegraph призвала государства мира не вводить повторные жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом.

По ее словам, это обусловлено тем, что последствия в здравоохранении, социальной и экономической сферах за последние полгода были «огромными». Вместо карантина доктор Мария Ван Керкхове предлагает ввести «локальные стратегии».

«ВОЗ не рекомендовала введение карантина. Его пришлось ввести в нескольких странах, потому что вспышка росла очень быстро. Но мы надеемся, что странам не нужно будет вводить государственный карантин снова», — сказала Ван Керкхове.

Она добавила, что вакцина от коронавируса не будет готова в следующие шесть месяцев, поэтому лучше использовать доступные сейчас инструменты «индивидуализированного, специфического, локализованного» подхода для сдерживания инфекции:

Отслеживание конктактов;

Массовое тестирование;

Оснащение медучреждений;

Физическое дистанцирование;

Ношение масок.

«Это не одна мера, все существующие меры необходимо использовать вместе. И это работает. Причина, по которой мы постоянно говорим, что это работает, заключается в том, что мы видели, как это происходило. Мы видели, как страны берут под контроль эти вспышки», — сказала она в интервью.

В конце марта из-за резкой вспышки коронавируса более 100 стран мира ввели полный или частичный карантин. В Кыргызстане режим чрезвычайной ситуации был введен с 22 марта. Через два дня правительство объявило о введении в нескольких городах и районах страны режима чрезвычайного положения с комендантским часом.

После снятия жестких ограничений и режима ЧП 11 мая началась резкая вспышка заражений COVID-19, что привело к нехватки мест в больницах и резкому росту количества смертей от коронавируса или его осложнений, в том числе пневмонии.

Однако власти решили не вводить повторно жесткие ограничения в стране, к августу количество заражений, согласно официальной статистике, начало снижаться. Кроме того, значительно снизилось количество смертей — 17 августа зафиксирован только случай смерти от коронавируса.

На 17 августа в Кыргызстане зафиксирован 41 991 случай заражения коронавирусом. Из них 34 567 человек выздоровели, а 1 496 умерли от осложнений COVID-19.