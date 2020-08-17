Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 17 августа подписал Закон «О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам». Закон предусматривает полное или частичное освобождение от штрафов за несвоевременную выплату налогов в период пандемии коронавируса.

«Закон был принят с целью поддержки финансово-экономического состояния налогоплательщиков в условиях пандемии коронавируса», — сообщила пресс-служба президента.

Таким образом, от уплаты штрафов на 100% будут освобождены налогоплательщики, которые погасят основной долг до 1 июля 2021 года.

От уплаты штрафов на 50% будут освобождены налогоплательщики, которые погасят основной долг до 31 декабря 2021 года.

Основным долгом считается сумма налогов, которую налогоплательщики не выплатили к 1 июля 2020 года.

Такие же условия по штрафам предусмотрены из-за неуплаты страховых взносов.

Закон вступил в силу 17 августа и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Власти Кыргызстана в марте 2020 года ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Тогда по всей республике были закрыты предприятия, кафе, магазины и торговые точки, за исключением жизненно необходимых предприятий, таких как аптеки и продуктовые магазины.

Тогда предприниматели и бизнесмены Кыргызстана жаловались, что из-за ограничений не могут работать. Многие владельцы малого и среднего бизнеса терпели убытки, другие обанкротились. Работники в сфере обслуживания и торговцы жаловались, что лишились работы и им нечем кормить семью.

Власти Кыргызстана постепенно снимают ограничения в работе некоторых сфер деятельности, однако в стране до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации.

На 17 августа по республике зафиксировано уже более 41 тысячи зараженных коронавирусом. Умерли 1496 человек.