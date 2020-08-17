Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил на съезде партии, что не будет принимать участие в парламентских выборах. Свое решение он объяснил тем, что нужно «освободить дорогу молодым» как внутри партии, так и в политике.

«Основатели партии “Ата Мекен” — я, [Асия] Сасыкбаева, [Дуйшенкул] Чотонов и другие не будем принимать участие в выборах. Мы будем выдвигать новых, молодых лидеров. Пришло их время», — сказал Текебаев на съезде партии.

Жанар Акаев, который возглавляет партийный список партии «Ата Мекен», сказал, что решение Текебаева выглядит как ответственный и мудрый шаг.

«Это демонстрация высокой политической культуры. Хотя я считаю, что такие политики, как Омурбек Текебаев, должны быть в парламенте. Поэтому, с одной стороны, я сожалею, что Омурбек Чиркешович принял такое решение, с другой стороны, меня восхищает воля этого человека. Пример того, как можно пожертвовать собственными амбициями ради большой цели», — сказал Акаев.

Партия «Ата Мекен» идет на выборы, которые назначены на 4 октября, объединившись с несколькими партиями и движениями. Соглашение о сотрудничестве и объединении в начале июня подписали Омурбек Текебаев («Ата Мекен»), Темир Сариев («Акшумкар»), Рыскелди Момбеков (СДПК), Тилек Токтогазиев (молодёжное движение «Жаны дем»), Азамат Темиркулов («Зеленый альянс Кыргызстана») и Жанар Акаев (КЛДП). Однако позже Темир Сариев заявил, что принял решение «покинуть объединение», но причину он не назвал.

«Ата Мекен» прошла в парламент в 2015 году, набрав чуть более 7% голосов избирателей, и получив 11 мест в Жогорку Кенеше. Как минимум с 2016 года партия была в оппозиции к власти. Тогда Текебаев открыто выступил против поправок в Конституцию, разработанных под руоковдством Алмазбеком Атамбаевым, который на тот момент находился на посту президента.

В 2017 году на основе показаний российского предпринимателя Леонида Маевского о даче взятки в 1 млн долларов Текебаева осудили на 8 лет лишения свободы.21 августа 2019 года Верховный суд отменил приговор и отправил дело Омурбека Текебаева на пересмотр в Первомайский райсуд Бишкека по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа Первомайский райсуд Бишкека отпустил политика под домашний арест. Он находился под стражей с февраля 2017 года, при этом свою вину не признавал, называя преследования в отношении себя «политически мотивированными».