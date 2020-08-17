Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О полномочиях Правительства Республики Беларусь» 15 августа. Согласно ему, действующее правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом.

Теперь премьер-министр, его заместители, министры и председатели госкомитетов будут осуществлять свои полномочия до того момента пока Лукашенко не сформирует новый состав Совета Министров. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщает беларусское информагентство «БЕЛТА», ранее Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда президент отметил, что в основном правительство сформировано. Вместе с тем он добавил, что, может быть, будут какие-то нюансы.

После встречи с работниками, устроившими забастовку на предприятии МЗКТ, Лукашенко заявил, что готов передать свои полномочия после принятия на референдуме новой Конституции, который пока еще не назначен.

По его словам, сейчас ведется работа над третьим вариантом обновленной конституции, два предыдущих варианта он отверг, поскольку они мало отличаются от действующей.

«Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам по конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу. […] Слушайте, я четверть века у власти. Сколько можно, конечно я когда-то уйду», – заявил он рабочим.

Протесты после выборов

Акции протеста и забастовки в городах Беларуси продолжаются с 9 августа — тогда ЦИК страны объявил, что по результатам голосования действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80,1 % голосов. Лукашенко выдвинул свою кандидатуру на пост президента в шестой раз, он правит страной с развала СССР.

Его главная соперница Светлана Тихановская, вокруг которой объединилась вся оппозиция, по данным ЦИК, набрала 10,1 % голосов избирателей.

Сами выборы проходили в напряженной обстановке — наблюдателей и журналистов не пускали на участки или задерживали, а также в стране начались проблемы с интернетом. Независимые наблюдатели, которым все-таки удалось побывать на участках, сообщали о многочисленных нарушениях.

В результате многие белорусы не поверили в официальные цифры о том, что Лукашенко набрал больше голосов, чем Тихановская, и вышли на протесты.

В первые три дня милиция по всей стране применяла против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Насилие милиции и военных были зафиксированы на видео и в сообщениях оппозиционных ресурсов в Минске, Бобруйске, Половковичах, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Мозыре и Березе. Кроме того, от действий силовиков пострадали как местные, так и иностранные журналисты.

В первые дни, по данным МВД, были задержаны около 7 тысяч человек, два человека погибли.

После трех дней противостояния и борьбы с правоохранителями белорусы решили выходить на мирные акции протестов и устраивать забастовки на предприятиях и заводах.

В воскресенье, 16 августа состоялась самая крупная акция протеста за всю историю независимой Беларуси. На улицы столицы — Минска — вышли более 200 тысяч человек. Сторонники Тихановской держали в руках красно-белые флаги и плакаты с призывами к отставке президента Александра Лукашенко, справедливым выборам и против насилия.

Они скандировали «Жыве Беларусь», «Уходи!» ( один из лозунгов, который активисты выкрикивали в адрес Лукашенко) а также «Выпускай!» (этим лозунгом активисты просили освободить всех задержанных участников акций протеста).

Сам Лукашенко собрал митинг в свою поддержку, на который, по его данным вышло 70 тысяч человек. По данным СМИ, на митинге присутствовало около 14 тысяч человек.

«Я стою, как перед Богом, — выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификации! Не может быть!» — заявил Лукашенко.

Противники Лукашенко объявили всеобщую национальную забастовку до выполнения требований протестующих: проведение новых выборов в Беларуси, освобождение всех политзаключенных и отставка тех, кто допустил насилие в стране.

17 августа рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) и Минского автомобильного завода (МАЗ) утром в понедельник вышли на улицы и направились к Минскому заводу колесных тягачей (МЗКТ).

В этот момент туда на вертолете прилетел президент Александр Лукашенко. Он выступил перед группой рабочих, которые стали кричать ему, чтобы он уходил.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал! Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все», – цитирует ответ Лукашенко издание «Интерфакс».