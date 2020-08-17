Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что партия «Бир Бол» станет оппозицией сегодняшней власти. У политорганизации 17 августа прошел съезд, где были утверждены программа и список кандидатов для участия в парламентских выборах.

«Мы будем оппозицией сегодняшней власти. Сильная оппозиция — ответственное правительство», – заявил экс-депутат.

По его мнению, слабый парламент ведет к формированию слабого правительства, а слабое правительство ведет к ослаблению государства.

«Для того чтобы в стране состоялись реформы, важно, чтобы правительство обладало твердой волей, энергией. Главным идеологом реформ и изменений является парламент. Жогорку Кенеш должен являться площадкой, организующей позитивные изменения в общественной, социальной, экономической жизни страны, за счет принятия законов, обсуждения прогрессивных идей, взглядов, понятий, а главное – привносить новые ценности в сознание граждан», – заявил Алмамбет Шыкмаматов.

Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов ранее был членом партии «Ата Мекен», которая была в оппозиции практически все время, пока у власти был президент Алмазбек Атамбаев.

В 2017 году после ареста главы партии Омурбека Текебаева, который поругался с Атамбаевым из-за поправок в Конституцию, Шыкмамтов стал лидером фракции в парламенте. В декабре 2019 года у него произошел конфликт с Текебаевым, после чего он покинул ряды политобъединения и решил выдвигаться в новый созыв парламента уже от «Бир Бола».

Лидер партии Алтынбек Сулайманов во время своего выступления на съезде ничего не говорил о том, что партия уйдет в оппозицию.

Он лишь заявил, что «Бир Бол» будет преодолевать проблемы, которые возникли из-за пандемии коронавируса, и «модернизирует политическую и экономическую архитектуру Кыргызстана».

Партия «Бир Бол» впервые прошла в парламент в 2015 году, а создавалась в 2010 году. За пять лет пребывания в парламенте партия она ни разу не оказывалась в оппозиции.

Выборы в парламент пройдут 4 октября 2020 года. Партия «Бир Бол» уже внесла на собственный счет 9 млн 676 тыс сомов. Из них 5 млн 269 тыс сомов потрачено на агитматериалы, аренду помещения и другие услуги.

По правилам ведения предвыборной гонки, у партий лимитированные расходы на избирательную кампанию – они не должны превышать 300 млн сомов.

«Бир Бол» и «Демократ»

Ранее партия «Бир Бол» объявила, что партия «Демократ» вступает в «Бир Бол» в полном составе. Лидер «Демократа» Эсен Момункулов появился на постере обновленного состава «Бир Бол» еще в июле.

«Бир Бол» давно представила часть предполагаемых кандидатов грядущих выборов. Остальные партии еще должны утвердить составы и программы на политсоветах, иногда уже указанные в составе одной партии политики переходят в другие.

Кроме известных в политике лидера партии Алтынбека Сулайманова и бывшего «ата-мекеновца» Алмамбета Шыкмаматова в новом списке партии указаны юристы, журналисты, бизнесмены и меценаты.

«Бир Бол» и Бакиев

Обновленный состав политобъединения «Бир Бола» уже становился причиной скандала. Пользователи соцсетей обратили внимание на новый состав партии, потому что в штабе партии работает Сымбат Маратбек – дочь Марата Бакиева и племянница свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Тогда партия официально заявила, что Сымбат Маратбек не входит в список кандидатов в депутаты парламента, а помогает партии на общественных началах. После этого в «Бир Боле» обсудили случившееся и решили продолжить сотрудничество с Сымбат Маратбек.

Отец Сымбат Маратбек Марат Бакиев — родной брат бывшего беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, возглавлявшего страну с 2005 по 2010 годы. В период его правления Марат Бакиев был послом Кыргызстана в Германии.

Позже пользователи соцсетей заговорили о кандидатке в депутаты Айжан Чыныбаевой. Ее муж Арсланбек Кененбаев предположительно является братом жены Максима Бакиева Айжан Кененбаевой. Кроме того, ее называют племянницей экс-президентки Кыргызстана Розы Отунбаевой.

Сама Айжан Чыныбаева назвала эти заявления «политической войной компроматов». По ее словам, о ее предполагаемых родственных связях с семьй Отунбаевых и Бакиевых пишут уже более десяти лет — «это уже старая избитая история».