Медики, работавшие во время пандемии на линии 118 по контракту с мэрией Бишкека, сообщили изданию «Kaktus.media», что им не выплачивали зарплату за июль до середины августа. При этом, когда деньги перечислили, медики обнаружили, что получили выплаты в неполном объеме.

«Из обещанной в договоре (14 тысяч сомов) зарплаты мне заплатили только 10 тысяч сомов. И многим моим коллегам тоже урезали заработную плату, у каждого по-разному урезали. Они урезали непонятно за что, за какие-то левые услуги. Ладно, если одну-две тысячи, но не четыре тысячи сомов», – пожаловался один из медиков.

Вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев ответил, что с зарплаты медиков были удержаны подоходный налог и страховые взносы в Соцфонд в 27,25%. По словам вице-мэра, власти оформили выплаты в виде компенсаций, но по закону нельзя освободить от выплат в Соцфонд и подоходного налога, поэтому пришлось удерживать деньги. Также зарплата начисляется согласно табелю, в котором отмечены все смены сотрудников и видно, кто сколько дней работал.

«Нам что, не платить в Соцфонд, чтобы завтра нас и получателей таскала прокуратура? […] В ближайшее время я назначу аудит. Проверка будет по каждой фамилии, кто сколько часов отработал, сколько получил и сколько было удержание по законодательству», – пояснил он.

Горячая линия самодиагностики 118 была открыта минздравом в апреле совместно с мэрией Бишкека для обращений людей с симптомами COVID-19.

В июне нагрузка на горячую линию усилилась из-за резкого увеличения случае заражения коронавирусом, поэтому были открыты дополнительные линии. Несмотря на это, пользователи соцсетей жаловались на то, что по номеру очень тяжело дозвониться. В некоторые дни 40 консультантов службы обрабатывали более шести тысяч звонков.

В конце июня консультант горячей линии 118 Эльден Калчакеев сообщил, что главный офис 118 в Бишкеке закрыли на дезинфекцию, потому что некоторые из операторов были заражены COVID-19. Тем не менее, служба продолжала предоставлять консультации по телефону.