1 min read

Новость обновлена в 17:30

Партия «Мекеним Кыргызстан» сообщила, что в ее состав вошла группа членов из партии «Ата-Журт». Лидер «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров и сопредседатель «Ата-Журт» Ахматбек Келдибеков подписали меморандум об объединении.

«Это знаковое событие в истории наших партий. У нас общие цели и видение. Надеюсь, что этот союз добьется реальных улучшений и станет локомотивом развития страны», — заявил лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

“Ата-Журт” партиясы “Мекеним Кыргызстандын” катарын толуктады. “Ата-Журт” жана “Мекеним Кыргызстан” партияларынын лидерлери Акматбек Келдибеков жана Мирлан Бакировдор алдыдагы шайлоого бирге аттануу боюнча меморандумга кол коюшту. Келишимде эки партиянын саясий ресурстарын бириктирүү чечими кабыл алынгандыгы тууралуу айтылат. “Бул биздин партияларыбыздын тарыхындагы маанилүү окуя. Биздин максатыбыз да, көз карашыбыз да окшош. Бул союз чыныгы өзгөрүүлөргө түртүп, өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт деп умүттөнөм”, — деди Мирлан Бакиров меморандумга кол коюу учурунда. *** Партия «Ата-Журт» пополнила ряды партии «Мекеним Кыргызстан». Мирлан Бакиров и группа членов партии «Ата-Журт» во главе с сопредседателем политического объединения Ахматбеком Келдибековым подписали меморандум об объединении, в нем говорится, что политическая партия «Ата-Журт» приняла решение объединить свои политические ресурсы с политической партией «Мекеним Кыргызстан». «Это знаковое событие в истории наших партий. У нас общие цели и видение. Надеюсь, что этот союз добьется реальных улучшений и станет локомотивом развития страны» —, подчеркнул во время подписания лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров.

Публикация от "Мекеним Кыргызстан" (@mekenim.partiya)

Позже пресс-служба «Ата-Журт» заявила, что Келдибеков и другие члены партии имеют право присоединиться к другим политобъединениям только от своего имени.

«Они не могут подписывать никакие меморандумы от имени партии. Также они не имеют права преподносить это как слияние “Ата-Журта” с другими партиями», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

«Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельным в стране кланом Матримовых. Журналисты провели расследования, где доказывается, что Матраимовы связаны с выведением $700 млн из Кыргызстана. Ахматбек Келдибеков был на знаменитом спортивном турнире 1 мая 2019 года, который организовали братья Матримовы. На этот турнир съехалось множество политиков, чиновников и действующих депутатов парламента.

Также Келдибеков рассказал в интервью радио «Азаттык», что у него есть родственные связи с Райымбеком Матраимовым, который был зампредом Таможенной службы.

«Он приходится окул ата моему сыну. Я горжусь этим. И я по собственной инициативе назначил Райымбека Матраимова окул ата моему сыну», — сказал экс-спикер парламента.

Келдибеков тогда же сказал, что знаком с Матраимовым с начала двухтысячных годов.

«Говорят, что он коррупционер. Но на сегодняшний день ни суд, ни правоохранительные органы не предъявили ни одного доказательства», — заявил Келдибеков.

Ранее в состав «Мекеним Кыргызстан» влились партии «Табылга» и «Бирик». Тогда Бакиров заявил, что это не последнее объединение с их партией.

Такие объединения позволят «Мекеним Кыргызстан» набрать голоса в разных регионах. Например, «Табылга» имеет влияние в Иссык-Кульской области и лидировала на выборах в Каракольский кенеш. А «Бирик» имеет влияние в Нарынской и Чуйской областях. Партия «Ата-Журт» достаточно влиятельная на юге страны.

«Ата-Журт» пришла в парламент под руководством Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова в 2010 году, заняв первое место. Тогда она обогнала СДПК и получила 28 мест в парламенте. Келдибекова ноябре 2013 года задержали по обвинениям в коррупции в бытность председателем Соцфонда и налоговой,  а также в злоупотреблении должностным положением, когда был спикером Жогорку Кенеша. Верховный суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 10 млн сомов.

В 2015 году «Ата-Журт» объединилась с «Республикой», чтобы пройти в парламент. Объединенная партия смогла занять второе место, на этот раз проиграв провластной СДПК. Однако уже во время работы в парламенте Ташиев и лидер «Республики» Омурбек Бабанов заявляли, что тандем распался. Ташиев на этих выборах в парламент идет под флагом партии «Мекенчил». 

Читать еще: Жээнбеков — отец всего народа, а Матраимов — окул-ата моего сына. О чем еще рассказал экс-спикер Келдибеков в интервью

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА