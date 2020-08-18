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Партия «Мекеним Кыргызстан» сообщила, что в ее состав вошла группа членов из партии «Ата-Журт». Лидер «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров и сопредседатель «Ата-Журт» Ахматбек Келдибеков подписали меморандум об объединении.

«Это знаковое событие в истории наших партий. У нас общие цели и видение. Надеюсь, что этот союз добьется реальных улучшений и станет локомотивом развития страны», — заявил лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров.

Позже пресс-служба «Ата-Журт» заявила, что Келдибеков и другие члены партии имеют право присоединиться к другим политобъединениям только от своего имени.

«Они не могут подписывать никакие меморандумы от имени партии. Также они не имеют права преподносить это как слияние “Ата-Журта” с другими партиями», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

«Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельным в стране кланом Матримовых. Журналисты провели расследования, где доказывается, что Матраимовы связаны с выведением $700 млн из Кыргызстана. Ахматбек Келдибеков был на знаменитом спортивном турнире 1 мая 2019 года, который организовали братья Матримовы. На этот турнир съехалось множество политиков, чиновников и действующих депутатов парламента.

Также Келдибеков рассказал в интервью радио «Азаттык», что у него есть родственные связи с Райымбеком Матраимовым, который был зампредом Таможенной службы.

«Он приходится окул ата моему сыну. Я горжусь этим. И я по собственной инициативе назначил Райымбека Матраимова окул ата моему сыну», — сказал экс-спикер парламента.

Келдибеков тогда же сказал, что знаком с Матраимовым с начала двухтысячных годов.

«Говорят, что он коррупционер. Но на сегодняшний день ни суд, ни правоохранительные органы не предъявили ни одного доказательства», — заявил Келдибеков.

Ранее в состав «Мекеним Кыргызстан» влились партии «Табылга» и «Бирик». Тогда Бакиров заявил, что это не последнее объединение с их партией.

Такие объединения позволят «Мекеним Кыргызстан» набрать голоса в разных регионах. Например, «Табылга» имеет влияние в Иссык-Кульской области и лидировала на выборах в Каракольский кенеш. А «Бирик» имеет влияние в Нарынской и Чуйской областях. Партия «Ата-Журт» достаточно влиятельная на юге страны.

«Ата-Журт» пришла в парламент под руководством Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова в 2010 году, заняв первое место. Тогда она обогнала СДПК и получила 28 мест в парламенте. Келдибекова ноябре 2013 года задержали по обвинениям в коррупции в бытность председателем Соцфонда и налоговой, а также в злоупотреблении должностным положением, когда был спикером Жогорку Кенеша. Верховный суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 10 млн сомов.



В 2015 году «Ата-Журт» объединилась с «Республикой», чтобы пройти в парламент. Объединенная партия смогла занять второе место, на этот раз проиграв провластной СДПК. Однако уже во время работы в парламенте Ташиев и лидер «Республики» Омурбек Бабанов заявляли, что тандем распался. Ташиев на этих выборах в парламент идет под флагом партии «Мекенчил».