Мэрия Бишкека 17 августа сообщила, что ситуация на заброшенном карьере в юго-восточной части города между 12 микрорайоном и селом Кок-Жар «под контролем».

В муниципалитете извинились за то, что допустили задымление, и сообщили, что сейчас очаги задымления ликвидированы и запаха гари уже нет. На месте дежурят сотрудники Октябрьского акимиата, районного управления МЧС и муниципального предприятия «Тазалык», привлечена крупная спецтехника, бульдозеры.

«Главной причиной задымления послужил многолетний несанкционированный производственный мусор, который горожане выбрасывали на протяжении 10-15 лет. Он вызвал эндогенный пожар, нам пришлось вскрывать очаги задымления под тоннами мусора для установки причины задымления и тушения возгораний», – отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что сейчас карьер закрыт для въезда, и производится копка траншеи для того, чтобы машины не смогли подъехать и сбросить свой мусор.

«Все, кто способствовал этому безобразию, уволены. Ведется служебное расследование», – сообщили в мэрии Бишкека.

В начале августа жители южных микрорайонов Бишкека сообщили изданию «Kaktus.media», что на месте заброшенного карьера образовалась свалка.

По словам жителей, мусор в карьере накапливался еще с прошлого года, но пожар начался в конце июля этого года.

«Мы уезжали из города, вернулись только 31 июля. Ночью квартиру заполнил удушливый едкий запах. Дышать просто невозможно. Оказалось, что это свалка, хотя мы живем аж в «Асанбае»», – рассказал горожанин Михаил Дудин.

Народ, у нас тут жопа в микрорайонах случилась. Очень опасная для здоровья.Что происходит? Горит мусор, засыпанный… Publicerat av Михаил Дудин Söndag 2 augusti 2020

После этих сообщений муниципальное предприятие «Тазалык» несколько раз пыталось потушить участок возгорания. 4 августа муниципальный водовоз залил тлеющий участок водой, но уже 5 августа территория возгорания стала больше.

Тогда в мэрии заявили, что на место снова разгоревшейся свалки между 12 микрорайоном и селом Кок-Жар приехали сотрудники акимата Октябрьского района, районного управления МЧС и спецподразделение МП «Тазалык».