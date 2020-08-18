По данным минздрава, за минувшие сутки выявлено 155 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек – 40;

Ош – 11;

Чуйская область – 13;

Ошская область — 14;

Таласская область – 6;

Нарынская область – 11;

Иссык-Кульская область – 24;

Джалал-Абадская область – 24;

Баткенская область – 12.

Всего за все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 42 146 случаев заражения COVID-19.

Среди медработников обнаружено 3 новых случая заражения.

Бишкек – 1;

Ош – 1;

Джалал-Абадская область – 1.

За сутки с выздоровлением выписались 10 медиков.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3038 случаев, из которых всего выздоровели 2352.

За сутки из больниц выписаны 318 человек.

Бишкек – 60;

Ош – 30;

Чуйская область – 27;

Ошская область – 71;

Таласская область – 9;

Нарынская область – 4;

Иссык-Кульская область – 40;

Джалал-Абадская область – 49;

Баткенская область – 28.

За все время эпидемии коронавируса в стране выписались с выздоровлением 34 885 человек.

За сутки умерли два пациента с COVID-19 – в Бишкеке и Баткенской области.

Всего за время пандемии зафиксировано 1 498 летальных исходов от коронавируса.

Первого зараженного в Кыргызстане зафиксировали в середине марта. Власти, врачи, волонтеры — вся страна борется с пандемией уже пять месяцев. Несмотря на прогноз очередной волны заражений на осень власти решились на проведение выборов в парламент.

Кроме того после предложения президента Сооронбая Жээнбекова минобраз согласился допустить до обучения в школах первоклассников. Остальные ученики будут первую четверть обучаться онлайн.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».