По данным минздрава, за минувшие сутки выявлено 155 новых случаев заражения COVID-19.
- Бишкек – 40;
- Ош – 11;
- Чуйская область – 13;
- Ошская область — 14;
- Таласская область – 6;
- Нарынская область – 11;
- Иссык-Кульская область – 24;
- Джалал-Абадская область – 24;
- Баткенская область – 12.
Всего за все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 42 146 случаев заражения COVID-19.
Среди медработников обнаружено 3 новых случая заражения.
- Бишкек – 1;
- Ош – 1;
- Джалал-Абадская область – 1.
За сутки с выздоровлением выписались 10 медиков.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3038 случаев, из которых всего выздоровели 2352.
За сутки из больниц выписаны 318 человек.
- Бишкек – 60;
- Ош – 30;
- Чуйская область – 27;
- Ошская область – 71;
- Таласская область – 9;
- Нарынская область – 4;
- Иссык-Кульская область – 40;
- Джалал-Абадская область – 49;
- Баткенская область – 28.
За все время эпидемии коронавируса в стране выписались с выздоровлением 34 885 человек.
За сутки умерли два пациента с COVID-19 – в Бишкеке и Баткенской области.
Всего за время пандемии зафиксировано 1 498 летальных исходов от коронавируса.
Первого зараженного в Кыргызстане зафиксировали в середине марта. Власти, врачи, волонтеры — вся страна борется с пандемией уже пять месяцев. Несмотря на прогноз очередной волны заражений на осень власти решились на проведение выборов в парламент.
Кроме того после предложения президента Сооронбая Жээнбекова минобраз согласился допустить до обучения в школах первоклассников. Остальные ученики будут первую четверть обучаться онлайн.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».