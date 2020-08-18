Минздрав сообщил, что за минувшие сутки коронавирус выявили у троих медработников. По одному медработнику заразилось в Бишкеке, Оше и Джалал-Абадской области.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3038 случаев.

За сутки с выздоровлением выписались 10 медиков. Всего выздоровели уже 2352 медработника.

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.

Общее число заражений по стране достигло 42 146 случаев, из которых выздоровели 34 885 человек, скончались 1 498 человек.