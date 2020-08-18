Депутат парламента от СДПК Дастан Бекешев заявил в Твиттере, что не будет участвовать в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. 17 августа он присоединился к партии «Реформа». Причины отказа от участия в выборах политик не озвучил.

«Я встречался с партией “Реформа”. Члены этой партии — замечательные люди, это хорошая команда, мы единомышленники, у нас далеко идущие планы, в будущем вы об этом узнаете. Но я решил не участвовать в парламентских выборах. Я морально поддержу эту новую партию и надеюсь, что они победят», — сказал он.

Бекешев сказал, что будет поднимать общественные и политические вопросы, а также говорить о проблемах, которые не решаются в стране.

«Это не значит, что я ухожу из общественной и политической жизни нашей страны. Я еще вернусь», — заключил он

Мы создадим новую историю!

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Я ещё вернусь 😉 pic.twitter.com/FZNHu9J3Kp — Дастан Бекешев (@bekeshev) August 18, 2020

Дастан Бекешев был депутатом двух созывов парламента — в 2010 году он пришел в Жогорку Кенеш от партии «Ар-Намыс», а 2015 году пошел на выборы от провластной СДПК. За время своей работы в парламенте он неоднократно выступал против законопроектов, которые были не популярны среди населения.

Выборы в парламент пройдут 4 октября 2020 года. Многие действующие депутаты покидают партии, в которых они пришли в парламент и входят в другие политорганизации для участия в предстоящих выборах.