Лидер политобъединения «Ыйман Нуру» Айбек Осмонов заявил, что покидает партию и не будет участвовать в парламентских выборах осенью 2020 года.

«Я подал заявление об отставке. Соответственно, не намерен участвовать в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Что же касается самой партии, то большинство членов политсовета приняли решение, что «Ыйман Нуру» должна продолжить участие в выборной кампании», — сообщил Осмонов.

Причину своего решения Осмонов не прокомментировал, однако ранее члены партии сообщали о давлении. Осмонов заявлял, что ведет переговоры с «союзниками» и будет защищать однопартийцев от всех поступающих угроз.

Член партии «Ыйман Нуру» Михаил Халитов заявлял, что давление на политорганизацию поступает со стороны человека, который «рулит таможней». Вероятно, Халитов имел ввиду бывшего зампреда таможни Райымбека Матраимова, говоря о том, что «райымовские люди» распространяют недостоверную информацию о членах партии.

Халитов считает, что конкуренты «испугались программы, принципиальной позиции и состава партии».

В Кыргызстане партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Нурбек Осмонов ещё в июне заявлял, что его брат Айбек Осмонов был основателем партии «Мекеним Кыргызстан». Сейчас этой партией руководит Мирлан Бакиров.

Партия не скрывает, что связана с влиятельной семьей — на советах политобъединения присутствует депутат Искендер Матраимов. Также в партии работают специалисты, работающие и с фондом семьи Матраимовых.

Выборы в парламент пройдут 4 октября 2020 года. Для участия в предвыборной гонке в ЦИКе зарегистрировались 44 партии. Однако некоторые уже сошли с дистанции, объединившись с другими партиями. Также некоторые политорганизации не смогут принять реальное участие в выборах из-за избирательного залога в 5 млн сомов.

Многие действующие депутаты покидают партии, в которых они пришли в парламент в 2015 году, и входят в другие политорганизации для участия в предстоящих выборах.