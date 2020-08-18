Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что партия «Ата Мекен» во время своего съезда 17 августа испортила газон. За это «Ата Мекен» оштрафовали на 13 тысяч сомов.

«LED-экраны прямо на газонной части, очень близко к зеленым насаждениям, некоторая аппаратура была установлена прямо на мемориальных комплексах», — сообщили в мэрии.

Факт нарушения зафиксировала Санитарно-экологическая инспекция муниципалитета по статье «Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог».

Съезд партии прошел 17 августа у здания Министерства культуры информации и туризма. Там партия официально огласила список, с которым планирует идти на предстоящие выборы в парламент 4 октября.

При этом политики, стоящие у истоков партии, Омурбек Текебаев, Асия Сасыкбаева и Дуйшенкул Чотонов не собираются принимать участие в парламентской гонке. Они заявили, что пора «дать дорогу молодым», поэтому возглавляет список партии Жанар Акаев.