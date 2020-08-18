Партия «Ар-Намыс» не будет участвовать в парламентских выборах осенью 2020 года. Об этом Kaktus Media сообщил её лидер Феликс Кулов.

По его словам, члены политобъединения не согласны с ограничениями для проведения агитации, которые были приняты из-за угрозы распространения коронавируса в стране.

«В условиях действующего режима чрезвычайной ситуации резко ограничиваются агитационные возможности партий, следовательно, не все избиратели смогут в полной мере ознакомиться с их программами и сделать для себя правильный выбор. При многих плюсах онлайн-агитации она не сможет компенсировать живое общение с избирателями, не даст возможности лично ознакомиться с кандидатами, программами партий, задать напрямую вопросы и получить ответы при непосредственном контакте», — сказал Кулов.

Ранее «Ар-Намыс» предложила парламенту внести ряд дополнений и изменений в закон о выборах. Они касались предвыборной агитации и возможностей для голосования.

Согласно действующему закону «О выборах в депутаты Жогорку Кенеша», голосование будет проходить в первый и единственный день выборов 4 октября.

«Вполне очевидно, что при соблюдении требований по социальной дистанции и установленных санитарных норм не все избиратели, пришедшие на избирательные участки, успеют проголосовать в отведенное для этого время — с 8 до 20 часов в течение одного дня. Такая ситуация может повлиять на объективное принятие гражданским обществом итоговых показателей голосования, а также не самым лучшим образом отразиться на политическом имидже некоторых политпартий, участвующих в выборах», — заявил Кулов.

Кулов отметил, что предложенная его партией агитационная программа позволила бы гражданскому обществу объективно оценить итоги голосования.

По его словам, для этого необходимо было провести праймериз — предварительные внутрипартийные выборы, которые проводятся с целью выдвинуть наиболее сильных кандидатов на основные выборы.

«В обществе подвергается серьезной критике принцип формирования парламента с использованием партийных списков. Проведение праймериз дало бы возможность выявить новую плеяду политиков, обеспечить гармоничное сочетание опыта старшего поколения с энергией молодости, открыть дорогу местным перспективным кадрам», — сообщил он.

Партия «Ар-Намыс» — одна из самых старых оппозиционных политических объединений. Её лидером и основателем является бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов.

При президенте Аскаре Акаеве Кулов был лишен свободы — против политика возбудили несколько уголовных дел, на свободу он вышел уже после революции 2005 года, когда Акаев лишился власти.

Последний раз партия проходила в парламент в 2010 году. На следующем созыве в 2015 году партии не удалось набрать достаточное количество голосов и они не прошли в парламент.